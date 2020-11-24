Міністр культури Олександр Ткаченко запропонував двотижневий локдаун на новорічні свята. На його думку, прогнозований повномасштабний карантин – кращий за тривалу невизначеність.

У будь-якому випадку для бізнесу потрібне чітке планування. Про це в ефірі 24 каналу повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Підприємці повинні отримати прибуток

Нардепка ствердила, що погоджується з міністром культури щодо ухвалення двотижневого локдауну. Адже тривалішого жорстокого карантину Україна на витримає.

Треба дати підприємцям отримати у грудні хоч якісь прибутки, але це потрібно робити з дотриманням карантинних норм,

– зазначила Кравчук.

На її думку, є сенс в тому, щоб наступні субота та неділя були останніми у карантині вихідного дня. Однозначно бізнесу потрібен час в грудні, щоб у передсвятковий період мати можливість отримати прибутки. Адже цей час дуже важливий для сфери послуг.

Зауважимо! Олександр Ткаченко запропонував відмовитись від масових заходів на Різдво та Новий рік і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад, у зумі.

Вона додала: "Краще було впровадити в листопаді повний локдаун. Бізнес 2 чи 3 тижні не працював би, але потім повернувся б до роботи".

Підприємці отримають компенсацію

Заступниця голови фракції "Слуга народу" відзначила, очевидно, що підприємці, які постраждали від карантину вихідного дня, отримають компенсації за законопроєктом, який з'явитися у Верховній Раді. Вона повинна до нового року ухвалити такі основні рішення:

ухвалити бюджет;

ухвалити закон про виплати тим, хто втратив роботу;

ухвалити низку законів щодо ФОПів і конституційної кризи.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу