Треба дати підприємцям отримати у грудні хоч якісь прибутки, – Кравчук
Міністр культури Олександр Ткаченко запропонував двотижневий локдаун на новорічні свята. На його думку, прогнозований повномасштабний карантин – кращий за тривалу невизначеність.
У будь-якому випадку для бізнесу потрібне чітке планування. Про це в ефірі 24 каналу повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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Підприємці повинні отримати прибуток
Нардепка ствердила, що погоджується з міністром культури щодо ухвалення двотижневого локдауну. Адже тривалішого жорстокого карантину Україна на витримає.
Треба дати підприємцям отримати у грудні хоч якісь прибутки, але це потрібно робити з дотриманням карантинних норм,
– зазначила Кравчук.
На її думку, є сенс в тому, щоб наступні субота та неділя були останніми у карантині вихідного дня. Однозначно бізнесу потрібен час в грудні, щоб у передсвятковий період мати можливість отримати прибутки. Адже цей час дуже важливий для сфери послуг.
Вона додала: "Краще було впровадити в листопаді повний локдаун. Бізнес 2 чи 3 тижні не працював би, але потім повернувся б до роботи".
Підприємці отримають компенсацію
Заступниця голови фракції "Слуга народу" відзначила, очевидно, що підприємці, які постраждали від карантину вихідного дня, отримають компенсації за законопроєктом, який з'явитися у Верховній Раді. Вона повинна до нового року ухвалити такі основні рішення:
- ухвалити бюджет;
- ухвалити закон про виплати тим, хто втратив роботу;
- ухвалити низку законів щодо ФОПів і конституційної кризи.
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