Треба мати деталі розслідування, щоб робити висновки, – Зеленський про отруєння Навального
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може робити певні висновки щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, допоки не матиме певних доказів та деталей події.
Це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю європейському виданню Politico Europe. Він пояснив, що весь світ дуже уважно стежить за деталями та результатами розслідування трагедії з Навальним. Їх повинна опублікувати Німеччина.
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За його словами, тільки після того, як ці деталі розслідування опублікують, можна буде зробити висновки.
Ми маємо це побачити. Ми – як суспільство, ви – як журналіст, я – просто як людина, навіть не як президент. Щоб робити ті чи інші висновки щодо пана Навального – нам необхідні деталі,
– наголосив Зеленський.
Він зазначив, що будь-яка політика, спрямована на такі складні питання, направлена на загрозу людям у цій політиці. "Я впевнений, що всі лідери повинні об'єднуватися у висловлюваннях, санкційній політиці і зробити все, щоб не допустити продовження такої трагічної, складної політики", – підсумував Зеленський.
Отруєння Навального: головне
- Трагедія трапилась 20 серпня 2020 року. Тоді Навальний летів з Томська до Москви. Політику стало погано під час рейсу.
- Через поганий стан здоров'я політика літак екстрено зупинили в Омську. Дружина Навального вимагала, аби її чоловіка лікували у німецькій клініці. Однак спочатку Росія не давала дозвіл на перевезення Навального.
- Згодом все ж дозволили політика перевезти, його рятували у німецькій клініці "Шаріте". Довгий час Навальний був у комі.
- Результати експертиз показали, що Навального отруїли нервово-паралітичною зброєю з родини хімічної зброї "Новачок".
- Навальний вийшов з коми у вересні. Наразі його самопочуття покращується. В інтерв'ю журналісту Юрію Дудю він описав самопочуття після отруєння. За його словами, розумів, що помирає.
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