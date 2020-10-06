Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може робити певні висновки щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, допоки не матиме певних доказів та деталей події.

Це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю європейському виданню Politico Europe. Він пояснив, що весь світ дуже уважно стежить за деталями та результатами розслідування трагедії з Навальним. Їх повинна опублікувати Німеччина.

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За його словами, тільки після того, як ці деталі розслідування опублікують, можна буде зробити висновки.

Ми маємо це побачити. Ми – як суспільство, ви – як журналіст, я – просто як людина, навіть не як президент. Щоб робити ті чи інші висновки щодо пана Навального – нам необхідні деталі,

– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що будь-яка політика, спрямована на такі складні питання, направлена на загрозу людям у цій політиці. "Я впевнений, що всі лідери повинні об'єднуватися у висловлюваннях, санкційній політиці і зробити все, щоб не допустити продовження такої трагічної, складної політики", – підсумував Зеленський.

Отруєння Навального: головне

Трагедія трапилась 20 серпня 2020 року. Тоді Навальний летів з Томська до Москви. Політику стало погано під час рейсу.

Через поганий стан здоров'я політика літак екстрено зупинили в Омську. Дружина Навального вимагала, аби її чоловіка лікували у німецькій клініці. Однак спочатку Росія не давала дозвіл на перевезення Навального.

Згодом все ж дозволили політика перевезти, його рятували у німецькій клініці "Шаріте". Довгий час Навальний був у комі.

Результати експертиз показали, що Навального отруїли нервово-паралітичною зброєю з родини хімічної зброї "Новачок".

Навальний вийшов з коми у вересні. Наразі його самопочуття покращується. В інтерв'ю журналісту Юрію Дудю він описав самопочуття після отруєння. За його словами, розумів, що помирає.

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