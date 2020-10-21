Ми повинні навчитися жити в умовах епідемії найближчі 1,5 – 2 роки, – Рубан
Українцям треба навчитись жити в умовах епідемії коронавірусу у найближчі 1,5 – 2 роки. Збудник вірусу залишиться назавжди.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив начальник Держспоживслужби Києва Олег Рубан, повідомляє 24 канал. Він також нагадав, що є законодавча база для перевірки підприємств і накладення штрафів за порушення карантину.
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Ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора – два роки,
– розповів Рубан.
Що ще сказав Рубан
Відповідальність за порушення карантину мають нести суб'єкти господарювання (наприклад, власники кафе, ресторанів, ринків). Так, в Києві сформовані 10 мобільних груп, які моніторять дотримання санітарних норм на ринках, у гуртожитках, ресторанах тощо.
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