Обшуки у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті не є приводом для розгортання місії ОБСЄ. Однак якщо обговорювати проблеми у стосунках з Угорщиною на рівні ОБСЄ, то обов'язково треба ставити питання про угорське втручання у виборчий процес в Україні.

Адже відповідні дії є порушенням стандартів поведінки дипломатів та нормальних взаємин між сусідніми країнами. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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За словами Володимира Фесенка, правоохоронні органи кожної країни мають право робити обшуки у випадку виникнення підозр щодо порушень закону. Обшуки можуть стосуватися й організацій, які представляють інтереси нацменшин, сказав він.

Беручи до уваги те, що мовиться про регіон та організації, щодо яких є питання – такі розслідування необхідні, порушення закону немає, зауважив політолог. Він додав, що надалі треба оцінювати те, наскільки правомірними є дії СБУ та прокуратури.

Скандал щодо погроз угорцям Закарпаття

Ситуація щодо погроз угорцям Закарпаття є достатньо серйозною, наголосив політолог. Водночас те, що на відео показано "Правий сектор" – опосередкована ознака того, що це роблять росіяни, тобто Україну намагаються дестабілізувати з 2 боків, сказав він.

"З одного боку провокують конфлікти з Угорщиною, а з іншого боку – Росія. Необхідно діяти послідовно в межах закону та надсилати жорсткі сигнали Угорщині", – зазначив політолог.

Він запевнив, що наразі Закарпаття має бути серед пріоритетів діяльності відомчих органів та правоохоронних структур. Однак також потрібні активні політичні дії, щоб поступово проводити політику інтеграції угорських громад та відповідної місцевості в українське суспільство, сказав Фесенко.

Угорський гімн після присяги

На думку політолога, абсолютно ненормальним є те, коли гімн сусідньої держави виконують депутати на початку сесії. Це є хоч і не прямим, але порушенням суверенітету.

Інцидент заслуговує на реагування, зокрема на політичні співбесіди з керівництвом та депутатами цієї ОТГ. А також – з керівництвом різних організацій, які представляють угорську меншину в Закарпатті,

– заявив Фесенко.

Те, що відбувається останні роки на Закарпатті, це спроба уряду Угорщини створити неформальний протекторат, автономію під своїм контролем, сказав політичний експерт. За його словами, Угорщина перебирає контроль над місцевостями і намагається якомога зменшити вплив української держави на відповідні території.

"Це потенційний ризик для суверенітету нашої країни. Цим потрібно займатися, щоб потім не виникло таких проблем, як в Криму чи на Донбасі", – наголосив Володимир Фесенко. Він додав, що 30 років відповідною проблемою не займалися, тому наразі треба вибудовувати довгострокову політику, зокрема:

обов'язково наполягати на тому, щоб вивчали українську мову як державну,

вибудовувати комунікацію з представниками угорської громади та залучати їх до співпраці.

Угорський гімн на Закарпатті: коротко