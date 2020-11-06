17 грудня 1903 року американський авіаконструктор Орвілл Райт здійснив перший у світі політ на літаку, який сконструював разом зі своїм братом Вілбером. З того часу літаки мають значно інший вигляд. Але навіть сьогодні до пілотів виникає чимало запитань.

Журналісти 24 каналу в рубриці ранкового шоу "Що запитати" обрали найбільш хвилюючі та складні запитання, які цікавлять кожного, та поставили їх капітану повітряного судна Юрію Губрію.

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Чому ви вирішили стати пілотом

В мене дуже просто історія. В мене батьки в авіації. Тато також льотчик, мама працювала в офісі. В одній з авіакомпаній, відповідно я завжди ріс в цій авіаційній атмосфері. Знав, що відбувається за лаштунками і тому це напевно любов довжиною в життя.

Я випускник Кіровоградської льотної академії, у 2012 році я її закінчив і з цього часу працюю пілотом.

Що треба вміти, аби стати пілотом

По-перше, треба мати здоров'я. Авіація потребує специфічної медичної комісії, яку треба проходити раз в рік. І відповідно треба мати здоров'я для того, щоб її проходити.

По-друге, треба бути закоханим в цю роботу. Адже ці, які це не люблять і йдуть туди не за покликом душі, а через якісь інші причини. Зрештою, як мій досвід підказує, вони не стають хорошими професіоналами.

Чи бояться пілоти літати

Звичайно, ні. Загалом страх – це невідомість. А враховуючи, що ми довго вчимось, постійно працюємо, то ми знаємо кожен етап польоту і всі ризики, які на нас чекають. Відповідно, нічого боятись, бо все треба передбачити.



Юрій Губрій / Фото 24 каналу

Чи може людина без навичок посадити літак

Ні, не може. Це складний комплексний механізм – літак сам по собі. І не дарма люди вчаться достатньо довго, щоб навчитись ним керувати як фізично, так і розумово. Тому звичайна людина навряд чи зможе це зробити.

Турбулентність – це не страшно?

Повітряна маса, в якій літак рухається, не завжди є спокійною. Час від часу там бувають вихори, повітря закручується і літак, потрапляючи туди, починає трохи труситись, є відчуття ніби ями на дорозі. Тут нічого страшного або непередбачуваного нема.

З чим небезпечно зіштовхнутись у небі – блискавка, пташки чи град?

Я думаю, що блискавка – це зовсім не небезпечно, бували ситуації, коли потрапляє блискавка в літак. Дуже мала ймовірність того, що вона приведе до якихось серйозних пошкоджень. В град взагалі літати заборонено. Були з пташками випадки і також є рекомендації для того, щоб уникати потрапляння пташок. Як правило, вони можуть потрапити куди завгодно.

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Чи сплять пілоти за штурвалом

Взагалі є можливість відпочити за штурвалом. Вилітають 2 пілоти і є процедура, що один з пілотів може закрити очі. Це відбувається лише на ешелоні, коли немає великого обсягу роботи. Тобто, якщо все монотонно, спокійно і ми знаємо, що попереду немає причини, щоб цей обсяг роботи збільшився, то можна відпочити. Але цей відпочинок дуже умовний, насправді.

Чи дійсно пасажири мають вимикати мобільні телефон

Взагалі, якщо 1 чи 2 телефони ввімкнені, то не впливає. Але якщо їх буде 200, то просто це величезний об'єм сигналу, який може дійсно впливати на деякі радіоприлади, сигнал буде викривлятись і надійність показань може впасти.

Чи треба плескати пілотам

Для мене особисто і для багатьох моїх колег плескати не потрібно. Набагато краще, виходячи з літака, сказати бортпровідникам, аби вони передали пілотам подяку за м'яку посадку чи навпаки сказати про жорстку посадку. Як на мене, враховуючи, що сам політ для деяких пасажирів може бути стресом, то плескання, то таке вираження емоцій від цього стресу – "все нарешті, ми на землі, хух".

Повне інтерв'ю з Юрієм Губрієм дивіться на 24 каналі: