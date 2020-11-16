На думку президента Зеленського, карантин вихідного дня – це правильний крок. Однак потрібно вдосконалити програми економічної допомоги.

Так, потрібно вдосконалити програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу та самотнім людям. Про це Зеленський заявив на селекторній нараді щодо запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Вважаю, що Україна зробила правильний крок... ВООЗ повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги,

– наголосив президент.

На нараді зауважили, що активність людей у великих містах в суботу знизилася на 18,5%, а в неділю – на 27%.

Які програми допомоги розробляють в уряді

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

Зокрема, відновлять підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсують частину зарплати працівника.

Також діятимуть "кредитні канікули" для бізнесу.

Крім цього, мають намір удосконалити програми зі страхування медиків. Наразі медик, який бореться з COVID-19, прирівняний до військовослужбовця. Тому, крім виплат у разі непрацездатності чи смерті, у різних регіонах відпрацьовують програми допомоги через хворобу.

Карантин вихідного дня: що відомо

Карантин вихідного дня в Україні запровадили з 14 листопада. Він має діяти протягом 3 тижнів. Обмеження передбачають, що у вихідні працюватимуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, що готують їжу на винос.

Підприємці влаштували протести проти карантину вихідного дня. Вони припускають, що такі обмеження можуть знищити їхній бізнес.

Зауважимо, у парламенті вже зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.



Обмеження карантину / Інфографіка 24 каналу