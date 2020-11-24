Чи треба Зеленському говорити з Путіним: скільки українців проти – опитування
Понад 20% українців переконані, що прямий діалог президента Володимира Зеленського та глави Росії Володимира Путіна лише нашкодить країні. Однак близько 44% людей вважають інакше.
Так, це може бути небезпечно для інтересів України. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
До речі Зеленський vs Путін: чи треба говорити з президентом Росії
Що думають українці про діалог Зеленського з Путіним
- 20,2% опитаних вважають, що такий діалог шкодить інтересам України;
- 19,4% – що він не сприяє припиненню війни, але не шкодить;
- 44,8% – згодні з думкою Зеленського, що прямий діалог з Путіним – необхідний.
Опитування щодо діалогу Зеленського з Путіним / Інфографіка Центру Разумкова
Розмови Зеленського з Путіним: коротко
- Після того, як Зеленський став президентом, він неодноразово спілкувався телефоном з Путіним.
- Зокрема, Зеленський подзвонив Путіну наприкінці грудня 2019 року. Тоді обговорили домовленості нормандського саміту та обмін полоненими.
- Крім цього, розмова відбулась 26 липня. Головною темою був режим припинення вогню на Донбасі, який почав діяти з 27 липня. Щоправда, бойовики порушують його ледь не щодня.
- Також президенти говорили 14 вересня про те, що нібито постанова Ради про скасування виборів на Донбасі суперечить мінським домовленостям.
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