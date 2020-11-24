Понад 20% українців переконані, що прямий діалог президента Володимира Зеленського та глави Росії Володимира Путіна лише нашкодить країні. Однак близько 44% людей вважають інакше.

Так, це може бути небезпечно для інтересів України. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

До речі Зеленський vs Путін: чи треба говорити з президентом Росії

Що думають українці про діалог Зеленського з Путіним

20,2% опитаних вважають, що такий діалог шкодить інтересам України;

19,4% – що він не сприяє припиненню війни, але не шкодить;

44,8% – згодні з думкою Зеленського, що прямий діалог з Путіним – необхідний.



Опитування щодо діалогу Зеленського з Путіним / Інфографіка Центру Разумкова

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 16 – 22 жовтня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2 021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Розмови Зеленського з Путіним: коротко