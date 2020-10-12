Зеленський дав генеральному прокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів. Народний депутат Віктор Чумак, який був заступником генпрокурора Рябошапки, сказав, що президент справді може "принести в жертву" Венедіктову.

У партії "Слуга народу" немає розуміння про те, що і як має працювати в державі. Про це Чумак повідомив в ефірі 24 каналу.

До теми Потрібні кроки і посадки: Зеленський дав Венедіктовій час до кінця року

Кадрова деменція

За словами експерта, говорити про те, що зі зміною прокурора зможуть з'явитися якісь посадки – немає сенсу. Вони з'являться тоді:

коли будуть об'єктивні обставини;

коли прокурор не втручатиметься у роботу антикорупційних органів.

Віктор Чумак зазначив, що у "Слузі народу" – не кадровий голод, а кадрова деменція. Адже там немає розуміння, що і як повинно працювати ні у правоохоронній системі, ні в державі загалом.

Оскільки у Зеленського падають рейтинги, Венедіктову можуть принести в жертву. Це зроблять, щоб показати видимість роботи,

– ствердив нардеп.

За його словами, треба змінювати систему, а не прізвище генпрокурора. На місце Венедіктової можна поставити будь-кого, але не факт, що це запрацює. Справа – не у прізвищах, а в тому, що саме вимагати від кандидатів і кого взагалі призначати.

Чистка прокуратури

Чумак відзначив, що прокуратура не потребує змін. Її треба знести і на тому місці побудувати щось нове.

"Змінами там нічого не зробиш, вже пробували. Ми з Рябошапкою звільнили майже 50% прокурорів за пів року. Люди – носії цінностей і принципів, за якими працює прокуратура. Якщо вони мають цінності і принципи, які були в них ще за Порошенка та Януковича, то що ви хочете? Щоб вони самі на себе писали донос?", – сказав нардеп.

Ці люди і не даватимуть результату, адже вони є частиною системи, яку ви хочете побороти. Не борються бджоли проти меду,

– зазначив колишній заступник генпрокурора Рябошапки.

Також він додав, що чистку прокуратури вже почали і сподіваються закінчити її через 1 – 1,2 року. Після цього прокуратура запрацює по-новому.