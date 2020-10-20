Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова здивувала користувачів мережі своєю поведінкою під час виступу Володимира Зеленського у Раді. Вона чомусь весь час кивала головою.

Відео зі сесійної зали оприлюднив у фейсбуці фотограф Ян Доброносов.

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На ньому помітно, як Третякова схвально киває майже на кожну фразу Зеленського. Ймовірно, слова президента справили на неї сильне емоційне враження.

Реакція жінки спантеличила мережу. Деякі користувачі припускають, що причиною дивної поведінки Третьякової може бути її психічне захворювання. Інші жартують, мовляв "нагадала Добкіна молодшого". Дехто припускає, що саме так може виглядати слуховий оргазм.

Що ще пишуть користувачі соцмереж

"на перших партах в школах теж завжди такі були";

"у жінки приступ, а ви знімаєте";

"пристрасна фанатка";

"може у неї просто музика в навушниках?";

"це ж вона писала цей шматок";

"аж самій захотілося так кивати, це передається".

Реакція Третьякової на виступ Зеленського: дивіться відео

Зверніть увагу! "Слуга народу" Галина Третякова часто потрапляє у скандали. Наприклад, раніше заявила, що в безробітних народжуються діти "низької якості". А нещодавно розповіла, що після закінчення каденції в Раді хотіла б купити корів і гнати самогон.