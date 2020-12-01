"Слуга народу" Галина Третьякова вважає, що фізичні особи-підприємці, які не сплатили до державного бюджету 8 тисяч гривень податків протягом року, не мають право на допомогу від держави.

Президент Зеленський обіцяв підприємцям допомогу о 8000 гривень – для компенсації втрат через карантин.

Однак не всі підприємці повинні мати право ці гроші отримати.

Про це говорила депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова під час засідання комітету Ради з питань соціальної політики, який вона очолює. Деталі розповіла "Українська правда".

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Має бути залізне правило: ти сплатив податки – держава тобі допомагає. Навіть якщо то Німеччина, яка допомагає – вона допомагає лише тим, хто сплатив,

– заявила Третьякова.

І додала, що у Німеччині компенсацію здійснюють за такою схемою: "Самозайняті особи сплатили, наприклад, 9000 євро податків на рік – отримали 5 чи 6. Тобто, навіть не 100% від сплачених податків вони отримують".

При цьому Третьякова чомусь переконана, що українські ФОПи не платять на рік 8000 гривень податків.

Я хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на 8000 гривень. Хочу подивитися, чесно,

– сказала депутатка.

"Державний бюджет формується з податків, і спочатку ми маємо допомогти тим, хто сплачує ці податки", – підсумувала вона.

Наскільки заява Третьякової про ФОПів відповідає баченню автора ініціативи президента Зеленського – наразі не відомо. Утім зауважимо, що пані Третьякова часто озвучувала неоднозначні заяви – наприклад, що у безробітних народжуються діти "низької якості".