У далекій країні Південної Америки – Перу за тиждень змінилося три президенти. Ця безпрецедентна для всього світу подія наочно демонструє, який хаос панує там.

Одного президента зняли в результаті імпічменту, другий сам пішов у відставку, що призвело до призначення третього лідера Перу за тиждень. Що відбувається в цій країні Латинської Америки, дізнавався 24 канал.

Імпічмент, протести та відставки: в Перу гаряче

Конгрес влаштував імпічмент популярному президенту Мартіну Візкаррі та запустив кризу / Фото: CNN

9 листопада 2020 року пленум Конгресу проголосував за імпічмент президенту Мартіну Візкаррі. Його звинуватили у отриманні хабаря, коли він був ще губернатором одного з регіонів у 2011-2014 роках. Через розподіл підрядів Візкарра отримав неправомірну вигоду у 600 тисяч доларів США. Але формально він був усунутий через "постійну моральну недієздатність президента".

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Ця норма тягнеться ще з XIX сторіччя, по ній звільнили вже кількох. Щоб задіяти її, потрібні голоси щонайменше 87 членів Конгресу з 130-ти (у Перу від однопалатний).

Загалом, за 4 роки у Перу було 4 президента. Один з них, Алан Гарсія Перес, покінчив з собою, коли поліція прийшла арештовувати його у 2019-му. Той, хто прийде у 2021-му, стане шостим лідером "інків" за десятиліття.

Перу переживає найбільшу кризу за 20 років з часу падіння Альберто Фухіморі у 2000-му (теж за корупцію і порушення прав людини). Наразі він перебуває за гратами.

Звільнення Візкарри викликало в Перу, де традиція демократії ще не дуже міцна, вуличні протести. Прихильники скинутого лідера публічно сумнівалися у легітимності імпічменту. Візкарру дуже поважали в народі, особливо завдяки його боротьбі з корупцією. У 2019 році він розпустив законодавчий орган, намагався зняти з прокурорів імунітет та змінив правила відбору суддів.

Протести змусили Мануеля Артуро де Ламу піти з посади / Фото: The Rio Times

Поки що суддя наказав Візкаррі не полишати країну, але офіційних звинувачень ще не було висунуто.

Наступного дня, 10 листопада, президентом став очільник Конгресу Мануель Артуро де Лама, який, до речі, раніше конфліктував з Візкаррою через реформи. Протримався він на посаді лише п'ять днів та пішов у відставку після загибелі двох протестувальників. Разом з ним звільнилися і всі віце-президенти, що обірвало лінію наслідування. Тож третім президентом поспіль обрали Франсіско Рафаеля Сагасті Очауслера – наступника де Лами на чолі Конгресу. Він поки що тимчасовий лідер країни навіть без віце-президентів до 11 квітня 2021 року, коли мають обрати новий Конгрес.

Сагасті 76 років, він інженер та академік, раніше працював у Всесвітньому Банку та ООН. Один з небагатьох, хто голосував проти імпічменту Візкаррі. Загалом маловідомий політик, але вже користується підтримкою деяких світових лідерів.

Сагасті пообіцяв "зробити все можливе, щоб повернути людям надію". Він також вибачився від імені держави за двох загиблих протестувальників. Політично – центрист з Partido Morado (Пурпурова партія)., яка позиціонує себе як "центристька, ліберальна, прогресивна". На останніх виборах політсила здобула 9 мандатів. В кабінеті Сагасті вісім посад зайняли жінки, включаючи прем'єр-міністра Віолетту Бермудес та міністриню оборони.

Франсіско Сагасті складає присягу / Фото: Andina

Чому виник перуанський хаос?

Видання Foreign Policy вважає, що виною всьому довга історія корупції та "партії-зомбі" (всі ці фактори добре знайомі й українцям – Прим. 24). Через слабкість та роздробленість партій, президенти не мають парламентської сили та підтримки. Союзників у них теж небагато. Свою роль зіграли і коронавірусна криза та економічних проблем.

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"Все це призвело до постійної кризи легітимності", – впевнена Александра Еймс, політична аналітикіня з Ліми.

Які зараз головні проблеми Перу? Не вистачає кисню для лікування хворих на COVID-19, як результат – один з найвищих Не вистачає кисню для лікування хворих на COVID-19, як результат – один з найвищих показників смертності у світі. Більше лише у карликовій державі Сан-Марино та катастрофічній Бельгії. МВФ прогнозує падіння ВВП країни на 14%. Багато молоді втратило роботу, а дехто – кинув школу.

Сагасті отримав Конгрес, де багато хто зі 130-ти членів був уперше обраний у січні-2020. З них 68 самі проходять по кримінальним справам – від вимагання грошей до вбивств. Тобто склад непопулярний, частково нелегітимний. Й дуже недосвідчений. Балотуватися може кожен, незважаючи на судимість. Після обрання конгресмени отримують імунітет. Це важливо, зважаючи на референдум 2018 року, який обмежив каденцію депутатів одним терміном. Правила партійного та виборчого фінансування нечіткі, тож можна направляти гроші безпосередньо кандидату, купуючи вплив. Конституційний Суд, члени якого обираються тим же Конгресом, проігнорував політичну кризу.

Ідея одного терміну – усунути поганих людей з політики. Але тепер у чинних конгресменів менше бажання та стимулів для винесення правильних рішень, – сказав NYT Уго Ньопо, старший дослідник з аналітичного центру Grade в Лімі. – Але більше стимулів красти...

"Це не політики, а якісь аматори. Ніхто з тих, хто сидить у Конгресі, не думає про майбутнє. У Сагасті буде уряд виживання, але він дуже розумний та порядний", – впевнений експерт з Гарварду Стівен Левіцкі, директор Центру латиноамериканських досліджень.

Як пише вчений Альваро Варгас Льоса у своїй колонці у Washington Post, "після повернення демократії, перуанці очікували, що державні органи автоматично очистяться від глибокої корупції, повернеться стабільність. Але через 20 років соціальні та політичні інститути так само крихкі. Економіка стала клановим капіталізмом".

Обрання нового лідера не зможе швидко загасити вогонь народного невдоволення. Багато хто вважає саме депутатів винними у складній ситуації. Віолетта Бермудес уже всигла накликати на себе гнів народу: підтримала поліцію та відмовилася проводити будь-які реформи, посилаючись на брак часу.

Нова конституція та приклад Чилі

Чилі проголосувало за нову Конституцію. Чи станеться так в Перу? / Фото: La Pena Cultural Center

Як розірвати порочне коло?

Стаття Foreign Policy пропонує свою версію – конституційна реформа на досвіді Чилі. Там народний референдум щодо Основного закону пройшов у 2019 році. Нерівність в Перу – захмарна, багато хто живе у бідності. Хоча до коронавірусу Перу показувало непогане економічне зростання. Як для свого рівня.

Чинна Конституція Перу була написана ще при авторитарному правлінні Фухіморі у 1993 році. Конституція Чилі, змінена у 2019-му, існувала практично без змін з часів диктатора Піночета.

Автор статті у FP Майкл Альбертус, професор-політолог з Університету Чікаго, каже: "Багато демократій послуговуються законами, які написали їхні авторитарні попередники". Але перуанський закон взагалі "глухий до вимог народу". Далі вчений аналізує, як саме:

Конгресу, як ми бачили вище, складно довіряти, але у нього забагато влади. Корінні народи досі не представлені у політиці. Далекі регіони часто ігноруються. Судова система перебуває під великими політичним тиском. Соціально-економічні права, які закріплені в Конституції, не відповідають сучасному життю.

Нова ж Конституція "дасть змогу створити новий більш інклюзивний та демократичний суспільний договір, який би поклав край політичній нестабільності Перу", зазначає Альбертус. Вона сприятиме підвищенню відповідальності, архаїчну статтю "Моральна недієздатність" треба прибрати.

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Потрібен сильний уряд, справедлива фіскальна політика та розподіл прибутків серед регіональних лідерів. Середньому та малому бізнесу треба створювати умови. Інфраструктура у дуже поганому стані як і зв'язок центру з периферією. Таким чином, країна зростатиме більш-менш рівномірно.

Перу стикнеться з набагато більшим числом перепон на шляху, ніж Чилі. Там політична система менш роздріблена та антагонізована всередині себе. Це дало змогу в потрібний час зосередитись на головній меті – перегорнути найтемнішу сторінку в історії країни.

Чинний президент Чилі Себастьян Піньєра / Фото: The Bangkok Post

Чилі довго була прикладом успішного розвитку після часів диктатури Піночета. Перу – набагато бідніші. Ідея нової Конституції різко розколола партію чинного президента Чилі – Себастьяна Піньєри.

Чилийці, наприклад, влаштували жорстокі протести через незначне підвищення цін на проїзд у метро. За даними ООН, майже чверть загального прибутку йде 1% населення і нерівність у Чилі теж існує. Рівень життя зростає, але населення змушене жити в борг, пенсії мінімальні, система охорони здоров'я – у депресії.

Поки що є плани представити нову Конституцію Перу в 2022 році.

"Конституція Чилі – неоліберальна, вона підносить і забезпечує права вільного ринку навіть у традиційних галузях – освіті, медицині, соцзахисті, – пояснив NYT Фернандо Атріа, професор-конституціоналіст. – Перу потрібна гарантія соціальних прав більше ніж вільний ринок". Противники референдуму казали інше: стара Хартія захищає бізнес від держави, гарантує захист власності та соціальні права.

Президент Сагасті вважає, що референдум по Конституції – не на часі, але більшість народу вважає інакше. Це не дуже добрий "розклад" навіть для того, хто просто тримає місце для наступника. Бо він може прийти значно швидше.