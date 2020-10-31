Американська компанія Lucid Motors випустила новий седан Lucid Air. Він має електричний мотор на кожній осі, а загальна потужність авто – 1095 кінських сил.

Під підлогою серійного авто встановили батарею, заряду якої вистачає на 832 кілометри. Детальніше про це – у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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У чому особливість електромобіля

Компанія готує ще потужнішу версію з 3 моторами. На кожне заднє колесо припадатиме окремий електродвигун. Такий електромобіль може з'явитися у продажу вже наприкінці 2021 року.



Lucid Air / Скриншот з відео

Завдяки цьому авто, Lucid Motors хоче побити рекорди тримоторної Tesla Model S Plaid. За словами експертів, тримоторний Lucid Air матиме 1216 сил. Водночас прискорення, яке у нинішнього серійного седана становить 2,5 секунди, може скоротитися до 1,5.

Lucid Air на трасі Laguna Seca

Компанія вивела на трек Laguna Seca свій експериментальний тримоторний прототип. У Lucid Motors поки офіційно не повідомили, який час встановив електромобіль під час цих заїздів.

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Однак ті, хто слідкував за процесом, заявили, що машина проїжджає коло за 1 хвилину 33 секунди. Це мінімум на 3 секунди швидше, ніж Tesla.

Lucid Air на треку Laguna Seca: дивіться відео

Також у випуску:

Новий електричний кросовер Volkswagen ID.4 тільки з'явиться на ринку, але його виробництво вже налагодили на одному з німецьких заводів. Пізніше його почнуть виробляти в Китаї та в Америці. Наразі замовити машину можна тільки в задньопривідному виконанні з електромотором, який розганяє її до 100 кілометрів на годину за 8,5 секунд.