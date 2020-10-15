Сергій Трофімов прокоментував інформацію про його ймовірне звільнення. Перший заступник глави Офісу Президента заявив, що оцінити роботу та звільнити його може лише президент, а не радники при ОП.

Якщо оцінку керівникам Офісу Президента тепер роздає радник, який нещодавно з'явився там, то Україна вступила в якусь нову політичну епоху. Так на чутки про своє звільнення відреагував у телеграмі перший заступник очільника ОП Сергій Трофімов.

Читайте також Зеленський може звільнити заступника голови ОП Трофімова, – ЗМІ

За його словами, може дійти до того, що радники президентської канцелярії і країною почнуть керувати.

Заявляю офіційно: на пост першого заступника керівника Офісу Президента мене призначив президент Володимир Зеленський, і тільки він може оцінювати мою роботу,

– написав Трофімов.

Також він додав, що йому шкода, що "сили та енергія окремих людей витрачаються на внутрішні війни й інтриги, а не на подолання зовнішніх викликів і зміцнення позицій президента й України як держави".

Що цьому передувало