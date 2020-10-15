Трофімов прокоментував чутки про своє звільнення з ОП
Сергій Трофімов прокоментував інформацію про його ймовірне звільнення. Перший заступник глави Офісу Президента заявив, що оцінити роботу та звільнити його може лише президент, а не радники при ОП.
Якщо оцінку керівникам Офісу Президента тепер роздає радник, який нещодавно з'явився там, то Україна вступила в якусь нову політичну епоху. Так на чутки про своє звільнення відреагував у телеграмі перший заступник очільника ОП Сергій Трофімов.
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За його словами, може дійти до того, що радники президентської канцелярії і країною почнуть керувати.
Заявляю офіційно: на пост першого заступника керівника Офісу Президента мене призначив президент Володимир Зеленський, і тільки він може оцінювати мою роботу,
– написав Трофімов.
Також він додав, що йому шкода, що "сили та енергія окремих людей витрачаються на внутрішні війни й інтриги, а не на подолання зовнішніх викликів і зміцнення позицій президента й України як держави".
Що цьому передувало
- Усе почалося з того, що в ЗМІ з'явилась інформація, що першого заступника глави ОПУ Сергія Трофімова можуть звільнити. Його політичне майбутнє начебто "висить на волосині".
- Усю цю ситуацію "тримають" лише особисті відносини із Зеленським. Якби не це – Трофімова вже б не було в ОП.
- Цю інформацію опублікувало видання "Українська правда" з посиланням на особисті джерела у "Слузі народу", уряді та Офісі Президента.