Перший заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов відреагував на інформацію про його звільнення після місцевих виборів. Твердження, що політик може піти з посади з'явились напередодні у ЗМІ.

Що каже Трофімов

Трофімов стверджує, що ця інформація – чутки. Про це політик заявив у коментарі НВ.

До теми Зеленський може звільнити заступника голови ОП Трофімова, – ЗМІ

Чутки не коментую,

– сказав Трофімов.

Кадрові зміни в ОП: що відомо

Напередодні 3 незалежних джерела розповіли, що після місцевих виборів команду президента Володимира Зеленського чекають кадрові зміни. Зокрема, без посади можуть залишитись Трофімов та ще одна заступниця глави ОП Юлія Ковалів.

Натомість Кирила Тимошенка можуть підвищити до першого заступника. Ексміністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова хочуть повернути в команду президента.

Що відомо про інформацію щодо звільнення Трофімова