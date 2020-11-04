Сергія Трофімова 4 листопада звільнили з посади першого заступника глави Офісу Президента. Раніше ЗМІ повідомляли, що у посадовця не склались стосунки із главою ОП Андрієм Єрмаком.

Так, Трофімова звільнили лише з посади першого заступника очільника установи, однак залишили в Офісі Президента. Про це свідчить указ президента Володимира Зеленського.

До теми Як Трофімов коментував чутки про своє звільнення з ОП

Зеленський змінив посаду Трофімова, призначивши його своїм позаштатним радником.

Що цьому передувало

Раніше у ЗМІ з'явились припущення, в Офісі Президента планують кадрові зміни.

Медіа повідомляли, що Трофімова можуть звільнити з посади заступника. Однак в Офісі Президента його хотіли залишити.

Мовляв, раніше у Трофімова не склались стосунки із Єрмаком.

ЗМІ зазначали, що в ОП Трофімова тримають лише особисті стосунки із Зеленським.

Сам Трофімов зазначав, що тільки Зеленський може оцінювати його роботу, адже на посаду Трофімова призначав президент.