Трофімова звільнили з посади заступника, але залишили в Офісі Президента
Сергія Трофімова 4 листопада звільнили з посади першого заступника глави Офісу Президента. Раніше ЗМІ повідомляли, що у посадовця не склались стосунки із главою ОП Андрієм Єрмаком.
Так, Трофімова звільнили лише з посади першого заступника очільника установи, однак залишили в Офісі Президента. Про це свідчить указ президента Володимира Зеленського.
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Зеленський змінив посаду Трофімова, призначивши його своїм позаштатним радником.
Що цьому передувало
- Раніше у ЗМІ з'явились припущення, в Офісі Президента планують кадрові зміни.
- Медіа повідомляли, що Трофімова можуть звільнити з посади заступника. Однак в Офісі Президента його хотіли залишити.
- Мовляв, раніше у Трофімова не склались стосунки із Єрмаком.
- ЗМІ зазначали, що в ОП Трофімова тримають лише особисті стосунки із Зеленським.
- Сам Трофімов зазначав, що тільки Зеленський може оцінювати його роботу, адже на посаду Трофімова призначав президент.
Що відомо про Сергія Трофімова?Трофімов знайомий із Зеленським давно. З 2005 року Трофімов працював у "Кварталі 95". Він керував кінонапрямком студії. Згодом став виконавчим продюсером студії.
У травні 2019 року Зеленський призначив Трофімова першим заступником глави Офісу Президента.
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