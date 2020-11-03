Першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова хочуть звільнити вже незабаром. Однак він надалі працюватиме у відомстві.

Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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За їхніми даними, Зеленський не планує повністю звільняти Трофімова з ОП, а тому зараз обговорюється, яку нову посаду йому запропонують.

Наймовірніше за регіональну політику в Офісу відповідатиме Кирило Тимошенко. Він вже встиг зустрітись з декількома головами ОДА.

Про всі кадрові зміни в ОП вже мають повідомити наступного тижня.

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