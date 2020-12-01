Контррозвідка СБУ викрила 3 учасників незаконних збройних формувань окупаційної влади на Донбасі. Вони брали активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО та ООС.

За даними слідства, бойовики причетні до обстрілів позицій українських військових підрозділів та правоохоронних органів. Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Що відомо про бойовиків

Один з фігурантів справи є начальником штабу протитанкового дивізіону так званої Гвардійської оперативно-тактичної групи "Кольчуга".

Чоловіки у 2014 – 2015 роках приєдналися до лав терористичних угруповань так званої "ДНР".

Через те, що бойовики перебувають на тимчасово непідконтрольній українській владі території, СБУ заочно повідомили їм про підозру у вчинені злочинів.

Фігурантів також оголосили у міжнародний розшук. Наразі суд вирішує питання щодо здійснення спеціального досудового розслідування.



СБУ оголосила у розшук проросійських бойовиків / Фото СБУ



Бойовикам заочно оголосили про підозру / Фото СБУ



СБУ відкрила кримінальну справу через злочини бойовиків / Фото СБУ

Зверніть увагу! За даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ на Донбасі становить 35,5 тисяч осіб.