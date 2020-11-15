У селі Бикове, що в Криничанському районі на Дніпропетровщині, вдень 15 листопада сталася пожежа всередині житлового будинку. В результаті 3 малолітні дитини загинули.

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Деталі трагедії у фейсбуці повідомив очільник управління ДСНС на Дніпропетровщині Андрій Кульбач. За його словами, займання сталося приблизно о 15:55.

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В цей час в домі перебували 3 дитини: 2015, 2017 та 2019 років народження. На жаль, їхні життя забрала пожежа.

О 17:17 рятувальникам вдалося ліквідувати займання на загальній площі у 25 кілометрів квадратних. Проте, вогонь все ж знищив домашнє майно, перекриття та дах будинку.

Причини пожежі наразі встановлюють правоохоронці.



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