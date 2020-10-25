Знову наша бульбашка в шоці – ми не думали, що результати виборів аж так нас здивують. Те, що буде фігня, очікували. Але ж не фігня-фігня-фігня! Хоча тут має бути інше слово, звісно.

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– То я тепер за Труханова маю голосувати?! Жестяк! – пише мені моя подруга.

А ми вже говорили про те, що можемо дожити до часу, коло на президентських вибір буде невеликим: Зеленський і Медведчук. Ще бубочку захищатимемо.

Що я думаю з приводу цього всього трешняка?

1. Трагічного нічого не відбувається. Яким би неприємним не був отриманий сьогодні холодний душ. Гримаси демократіі теж маємо сприймати. Отак воно буває. Хто винен, що висновків ми не робимо?

2. Не знаю, як інші, але Одеська міськрада, попри прогнози, що вони між собою домовляться, все одно буде таким міксом, такими конями і трепетними ланями, що будуть змушені на внутрішні війни одне з одним. Ну, нехай жеруть одне одного.

3. Не чекайте, що пенсіонери вимруть. 30 років тому нинішнім було по 30 років. І на тодішніх 30-річних покладались надіі як на тих, хто мав змінити світ. Ну і де? Знову чекаємо, що молодь виросте правильною? Звідки?

4. Зміни робить меншість. Більшість ніколи не потребувала змін. Більшість завжди живе за принципом аби не гірше. Тому вони голосують за тих, хто обіцяє манну небесну на порожньому місці. Найкраще і досі продаються ілюзії. Ну і, відповідно, ілюзії найкраще купуються.

5. Вибори починаються наступного дня після закінчення виборів. Аксіома, звісно. Але варто про це не забувати. Для нас нічого не зміниться. Варто продовжувати і далі добре робити свою роботу.

Интересно! Такого хамства нет нигде: что позволяет себе "шайка" пропагандистов на Луганщине в день выборов?

Окрема вдячність тим френдам, хто не побоявся і не зневірився, хто не продався і не скурвився – всім, хто взяв участь у виборах від демократичних сил.

А нам продовжувати лупати сю скалу. І прибирати за тими, хто натхненно гидить в країні.