У вівторок, 8 грудня, у Трускавці застрелили 50-річного чоловіка. Загиблий Зіновій Пристай був місцевим кримінальним авторитетом у 90-х роках.

Він був відомий у кримінальному світі на прізвисько Бзік. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Деталі інциденту

Тіло чоловіка знайшли з наскрізним вогнепальним пораненням у груди. Подвір'я, на якому ставсі інцидент, належить матері загиблого.

У поліції підтвердили інформацію про вбивство. Загиблого виявив місцевий мешканець. Після цього він зателефонував у правоохоронні органи.



Правоохоронці проводять слідчі дії / Фото Нацполіції

Що відбувається зараз

Наразі тривають комплексні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення особи. А також для затримання зловмисника, причетного до скоєного вбивства.

Також відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

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