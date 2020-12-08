У Трускавці застрелили кримінального авторитета: тіло знайшли на подвір'ї матері
У вівторок, 8 грудня, у Трускавці застрелили 50-річного чоловіка. Загиблий Зіновій Пристай був місцевим кримінальним авторитетом у 90-х роках.
Він був відомий у кримінальному світі на прізвисько Бзік. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
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Деталі інциденту
Тіло чоловіка знайшли з наскрізним вогнепальним пораненням у груди. Подвір'я, на якому ставсі інцидент, належить матері загиблого.
У поліції підтвердили інформацію про вбивство. Загиблого виявив місцевий мешканець. Після цього він зателефонував у правоохоронні органи.
Правоохоронці проводять слідчі дії / Фото Нацполіції
Що відбувається зараз
Наразі тривають комплексні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення особи. А також для затримання зловмисника, причетного до скоєного вбивства.
Також відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
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