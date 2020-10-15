Володимир Зеленський оголосив, що 25 жовтня українці візьмуть участь у всенародному опитуванні. Виборці на дільницях мають відповісти на 5 питань. Ексзаступник генерального прокурора Віктор Чумак вважає таку ініціативу незаконною, адже про це немає жодних положень в Конституції.

Зокрема, у 19 статті мовиться, що посадові особи органів державної влади можуть діяти лише в межах способу і порядку, встановленого законом. Якщо цього не прописано в Конституції, то його не можна робити – це заборонено. Про це Віктор Чумак розповів в ефірі 24 каналу.

Зверніть увагу Озвучені запитання Зеленського є маніпулятивними, – депутатка "Голосу" Клименко

За його словами, у статті 106 про повноваження президента вказано, що очільник держави може призначати референдум щодо змін у Конституції і оголошувати його за народної ініціативи. Однак всеукраїнське опитування, яке анонсував Зеленський, не є референдумом.

Це невідома в українському законодавстві якась форма спілкування. Але тут президент перевищує свої повноваження. Це незаконно,

– наголосив ексзаступник Рябошапки.

Володимир Зеленський щоденно озвучував по одному питанню, але 15 жовтня їх злили в мережу. Згодом в Офісі Президента підтвердили, що ці питання справжні.

Детальніше про список питань всенародного опитування можете прочитати за цим посиланням.

► Віктор Чумак назвав абсолютно безглуздим перше питання про корупцію. Адже невідомо, про яку статтю покарання мовиться: за отримання хабаря, зловживання владою, зловживання впливом, передачу хабаря чи посередництво.

► Такої ж думки він і щодо другого та третього питання. "Чому мовиться про економічну зону на Донбасі, а не, наприклад, у Кривому Розі чи Запоріжжі. І чому саме 300 депутатів, а не 50", – зауважив він.

► Колишній заступник генерального прокурора вважає, що питання про Будапештський меморандум поставлено безграмотно. Тому що документ не дає ніяких гарантій. В ньому мовиться про початок консультацій між цими сторонами, і вони гарантують, що самі не будуть застосовувати силу. Але не дають гарантію, що захищатимуть Україну якимись своїми засобами.

Чому проводять таке опитування

На думку Віктора Чумака, українців змушують відволікатися на нікчемний об'єкт. Це робиться, адже у "Слуги народу" немає шансів отримати як жодного мера у великих містах України, так і більшості в якійсь міській раді.

Треба переключити увагу громадян з проблем місцевого характеру на якісь загальноукраїнські,

– наголосив він.

І підсумував, що це не просто маніпуляція, а справжнє шахрайство. Така форма правління, яка пропагується, є популістичною охлократією.