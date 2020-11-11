Підприємці вимають скасувати обов'язкове запровадження касових апаратів з 2021 року. Мовляв, не мають зайвих грошей, аби їх придбати, а також бояться штрафів та підвищення податків.

Данило Гетманцев, голова комітету Ради з питань фінансової політики, розвінчав головні міфи про фіскалізацію. Про це він говорив в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.

Зверніть увагу Податки для ФОПів у 2021 зростуть: скільки платитимуть підприємці

Міф про облік товарів

Він наголосив, що ФОПів не зобов'язують вести облік товарів та первинну документацію. Мовляв, це брехня, яку спеціально розповсюджують, аби підбурити підприємців.

Ми просимо тільки вести облік товарів при їхній реалізації через смартфон, тобто коли щось продається,

– пояснив він.

"Так от, в чому проблема? Треба просто завантажити з сайту податкової безоплатне програмне забезпечення та вести через нього облік", – додав депутат.

Міф про найми бухгалтера

Ще один міф, за словами Гетманцева, стосується твердження, що потрібно наймати бухгалтера. "Нічого не треба. Ви коли смартфон купляєте, ви ж не наймаєте програміста, аби навчив ним користуватися", – підкреслив він.

Депутат запевнив, що додаток, який встановлюється на смартфон, є абсолютно простим та доступним. Розібратися, як він працює, вийде навіть інтуїтивно, не кажучи вже про те, що можна просто прочитати інструкцію. Така практика діє в багатьох країнах.

Про закордонний досвід

"Ми часто буваємо у різних країнах. Нам подобається там дороги, державні сервіси, які не є корупційними, чисті міста. Але не можна забрати дороги сюди, а там залишити фіскалізацію. Адже права та обов'язки є нерозривно пов'язаними", – пояснив Гетманцев.

Якщо ми хочемо цивілізацію, то це насамперед – і обов'язок підприємця працювати за законом, бути прозором. Держави також – але це взаємний рух, рух з 2 зустрічними смугами,

– додав він.

Зауважимо, що напередодні Раді не вдалося відтермінувати введення касових апаратів для ФОПів до 2022 року. Парламентарям для цього забракло голосів. Детальніше про це – за посиланням.

Довідка. Фіскалізація передбачає, що всі розрахунки у сферах послуг та торгівлі повинні відбуватися із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО).