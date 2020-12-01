Понад мільйон людей можуть уникнути електронного декларування. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це станеться, якщо не повернуть відповідальність за недостовірні дані в деклараціях.

Багато нардепів – проти покарання за брехню в деклараціях

Арахамія вважає, що відповідний законопроєкт можуть взагалі не ухвалити. Про це повідомляє Укрінформ.

До теми Наслідки скандального рішення КСУ: САП вже закрила понад 100 кримінальних справ

За словами нардепа, більшість фракцій у Верховній Раді таки підтримують покарання за брехню у деклараціях, проте багато парламентарів – проти.

Нам конче потрібно ухвалити закон до Нового року, але якщо ми зайдемо у процес: перше, друге читання, поправки, то ми його не ухвалимо взагалі. Якщо ми не ухвалимо його взагалі, то понад мільйон людей можуть не декларуватися. Це буде зрада національного масштабу,

– наголосив Арахамія.

Саме на 1 грудня призначили фінальне засідання робочої групи, яка й займається проблемою з електронним декларуванням.

Разумков вважає, що законопроєкт можуть розглянути цього тижня

Зазначимо, що раніше спікер Дмитро Разумков зауважив, що вже цього тижня нардепи зможуть розглянути це питання – за спрощеною процедурою. Звісно, це станеться лише у тому випадку, якщо у парламенті дійдуть до консенсусу.

Що відомо про законопроєкт щодо відповідальності за недостовірне декларування?

Президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт щодо відновлення покарання за недекларування або внесення недостовірних відомостей до декларації. У парламенті планують об'єднати положення одразу 2 законопроєктів: глави держави та робочої групи. Президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт щодо відновлення покарання за недекларування або внесення недостовірних відомостей до декларації. У парламенті планують об'єднати положення одразу 2 законопроєктів: глави держави та робочої групи.

Головне про рішення КСУ щодо е-декларацій / Інфографіка 24 каналу