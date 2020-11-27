Андрій Садовий прокоментував скандальне екстрене засідання Львівської міської ради. Мер назвав його "поствиборчими конвульсіями" та розповів, хто за цим стоїть.

Перенесене засідання ЛМР: деталі від Садового

Проведення сесії Львівської міської ради 24 листопада Андрій Садовий прокоментував в інтерв'ю "Бабелю".

Читайте також Депутати ж – не хворі на голову, – Садовий про нову міськраду та Козловського – Кривецького

Це були поствиборчі конвульсії,

– заявив Садовий.

Він нагадав, що після проведення виборів та оголошення результатів екзитполів, опівночі комісія терміново прийняла рішення скликати сесію вже наступного дня. Депутатів про не попередили.

За словами Садового, спершу зустріч хотіли провести у сесійній залі обласної ради, однак там не дозволили. Тоді розглядали варіант зібратися біля входу в Ратушу. І нарешті – вирішили зайти у приміщення міської зали, де триває ремонт.

Хто стоїть за екстреним засіданням міськради

Міський голова Львова розповів, хто організував рішення перенести засідання.

Це група юристів, яка консультує Григорія Козловського та Ігоря Кривецького,

– розповів мер міста.

Та додав, що це вони "допомагали комісії писати рішення щодо цього ургентного засідання". Садовий не заперечив, що ці бізнесмени контролюють частину міськради.

Однак наголосив на важливості та необхідності поважати закон. А також пообіцяв звернутися до правоохоронців, коли буде протокол від комісії.

Зверніть увагу Стільки бруду я не пам’ятаю, – Садовий розповів, як пройшли вибори мера у Львові

Довідка. Григорій Козловський – впливовий місцевий бізнесмен, співвласник Львівської тютюнової фабрики, є власником нерухомості у центрі Львова. Ігор Кривецький – теж бізнесмен, є власником готельного комплексу Edem Resort у Львівській області. Його називають головним спонсором партії "Свобода".