Днями італійський суд повністю виправдав та звільнив українського нацгвардійця Віталія Марківа. Чоловік вже прибув на батьківщину та відверто розповів, як дізнався про свій вирок та що відчував протягом 3-х років ув'язнення.

Марків зазначив, що летів до Італії і не відчував ніякої загрози. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише 24 канал.

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Як відбувалося затримання

У 2017 році Марків разом з дружиною прилетів до Італії, де живе його мати з вітчимом. В аеропорту ніяких проблем не виникло, однак вже на виїзді зі стоянки, що розташована біля летовища, їхню машину зупинили правоохоронці Італії.

Під'їхали ще 4 машини з працівниками італійської поліції та стався арешт. Одягли кайданки… Життя зупинилося на цій точці – приземленні в Італію,

– зізнався Марків.

За його словами, після затримання нацгвардійцю не пояснили причину затримання та одразу не висунули звинувачення. Правоохоронці, мовляв, просто хотіли перевірити документи.

Що було у в'язниці

Допит, за словами Марківа, почався безпосередньо у в'язниці. Під час слідчого процесу, що тривав приблизно 10 місяців, українцю змінили 28 співкамерників. За догадками нацгвардійця, ці чоловіки повинні були розговорити його.

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Відчуття після оголошення вироку

Як сказав Марків, прокурор просив у судді покарання у вигляді 17 років арешту, але суддя через "неспівпрацю з органами слідства" призначила 24 роки.

Це словами не передати. Їхнє розуміння співпраці зі слівдством не є коректними. Вони хотіли від мене таку інформацію, яку я не був у змозі надати,

– пояснив Марків.

Він додав, що як військовослужбовець України не міг надати ту інформацію, яку хотіло слідство і суд.

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