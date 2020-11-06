Це було випробування на витривалість, – Марків про затримання та ув'язнення
Днями італійський суд повністю виправдав та звільнив українського нацгвардійця Віталія Марківа. Чоловік вже прибув на батьківщину та відверто розповів, як дізнався про свій вирок та що відчував протягом 3-х років ув'язнення.
Марків зазначив, що летів до Італії і не відчував ніякої загрози. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише 24 канал.
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Як відбувалося затримання
У 2017 році Марків разом з дружиною прилетів до Італії, де живе його мати з вітчимом. В аеропорту ніяких проблем не виникло, однак вже на виїзді зі стоянки, що розташована біля летовища, їхню машину зупинили правоохоронці Італії.
Під'їхали ще 4 машини з працівниками італійської поліції та стався арешт. Одягли кайданки… Життя зупинилося на цій точці – приземленні в Італію,
– зізнався Марків.
За його словами, після затримання нацгвардійцю не пояснили причину затримання та одразу не висунули звинувачення. Правоохоронці, мовляв, просто хотіли перевірити документи.
Що було у в'язниці
Допит, за словами Марківа, почався безпосередньо у в'язниці. Під час слідчого процесу, що тривав приблизно 10 місяців, українцю змінили 28 співкамерників. За догадками нацгвардійця, ці чоловіки повинні були розговорити його.
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Відчуття після оголошення вироку
Як сказав Марків, прокурор просив у судді покарання у вигляді 17 років арешту, але суддя через "неспівпрацю з органами слідства" призначила 24 роки.
Це словами не передати. Їхнє розуміння співпраці зі слівдством не є коректними. Вони хотіли від мене таку інформацію, яку я не був у змозі надати,
– пояснив Марків.
Він додав, що як військовослужбовець України не міг надати ту інформацію, яку хотіло слідство і суд.
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