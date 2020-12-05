Міжнародний день волонтера для України став особливим днем. Таким він є і для сім'ї волонтерів із Краматорська – Єдуарда та Наталії Кулінічів. Родина підтримувала військових під час запеклих боїв з 2014 року.

На передову Едуард приїздив з іншими волонтерами, привозив для українських захисників їжу, ліки та військову амуніцію, яких в армії тоді вкрай бракувало. Про це – у матеріалі 24 каналу.

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Чоловік родом із Краматорська, мав там свій власний бізнес. Від початку окупації рідного міста допомагав українським армійцям. Допомогу на Схід возив із дружиною Наталією.



Едуард та Наталія Кулінічі / Фото з фейсбук-сторінки волонтера

Крім того, займались вивезенням з поля бою поранених. І для цього навіть їздити на окуповану територію. Аби перетнути ворожий блок-пост і потрапити до своїх, волонтерам нерідко доводилось придумувати історії для проросійських бойовиків.

Едуард пережив полон

Під час однієї з поїздок Едуард Кулініч потрапив у полон, це було ще на початку російсько-української війни. Тоді бойовики схопили його та доправили до Сніжного. Тримали у підвалі місцевого військкомату.

Перший тиждень я не пам'ятаю, бо дуже били. Голову, ребра. Це був підвал з тортурами. Потім ми вже більш-менш знали, що нас обміняють. І навіть знали, на кого,

– пригадав Едуард Кулініч.

"Зусиллями моєї дружини знайшли людину – це був син одного з ватажків бойовиків. Знайшли його у нас у в'язниці", – додав волонтер. Наталія Кулініч дотепер пам'ятає подробиці того полону. Протримали її чоловіка 22 дні.

Це був найтяжчий період для жінки. Тоді обмін окупанти скасовували тричі. Але врешті, окрім Едуарда з полону бойовиків визволили ще і його товариша – волонтера Сергія Гакова, викладача Донбаської машинобудівної академії.

Тепер Едуард Кулініч – у лавах ЗСУ

За допомогу армії у 2015 році Едуарду Кулінічу вручили орден "Народний герой України". Цю недержавну відзнаку чоловік розділив зі своєю дружиною Наталією.

Нині допомагати військовим на передовій, за словами Едуарда, немає потреби. Адже ЗСУ повністю оновилися з нуля і держава справляється із забезпеченням.

Тож чоловік замість волонтерства підписав контракт із військовим підрозділом. Тепер він перебуває у лавах Збройних сил України.