Представник уряду у Раді Василь Мокан прокоментував зустріч голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним. Він повідомив, що у парламенті є низка законопроєктів про співпрацю з країною-агресором, які потрібно виконувати.

Верховна Рада повинна ухвалити закон про притягнення українських політиків до кримінальної відповідальності за будь-яку взаємодію з посадовцями Російської Федерації. Про це депутат із фракції партії "Слуга народу" сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

До теми Медведчук зустрівся з Путіним і заявив, що зробив щеплення російською вакциною від COVID-19

Чергова провокація

Василь Мокан ствердив, що зустріч у Ново-Огарьово – це чергова провокація з боку Медведчука і депутатів від ОПЗЖ.

Те, що відбувається, я вважаю підігруванням окупаційному режиму Кремля і, відповідно, російській аудиторії. Тому що це подається як візит парламентаріїв і тих, хто хоче миру, а Українська держава й українська влада показує себе натомість як така, що йде на порушення начебто і Мінських угод, і переговорів,

– також додав Василь Мокан.

Представник уряду у Раді зазначив, що візити українських політиків до Росії – це продовження просування проросійського порядку денного у медійному плані. "Україна в чомусь винна, а тому потрібно, зокрема на міжпарламентському рівні, проводити переговори, а сам Медведчук подає себе в ролі "миротворця", – ствердив нардеп.

Довідка. Зустріч Путіна та Медведчука відбулась 6 жовтня 2020 року у Ново-Огарьово. На ній представник ОПЗЖ Віктор Медведчук розповів, що він, його син та дружина зробили щеплення російською вакциною від COVID-19. Також політик звернувся до російського лідера з проханням постачати цю вакцину в Україну. На це президент країни-окупанта відповів, що для цього потрібно домовитися з владою України. Росія начебто готова до співпраці.

Комунікація з агресором

За його словами, переговори з країною-агресором можуть бути тільки задля поступу в питанні миру та безпеки, "але виключно з українським порядком денним і з офіційним статусом".

У Верховній Раді вже є низка законопроєктів, співавтором одного з яких є я. Він обмежує або забороняє та вводить відповідальність, зокрема кримінальну, за контакти й співпрацю з країною-агресором – Російською Федерацією,

– зазначив нардеп.

Також він додав, що підтримуватиме в парламенті будь-які законодавчі ініціативи спрямовані на те, що "поки в нас є території, тимчасово окуповані Росією, контакти з цією країною мають бути тільки на офіційному рівні".