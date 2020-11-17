Верховна Рада провалила голосування за постанову, якою хотіли порекомендувати Кабміну скасувати обмеження на вихідні дні. У Львові від цього страждають приблизно 50 тисяч людей – малий і середній бізнес та працівники культури. Як на це реагує мер міста – читайте далі.

16 листопада відбулась нарада прем'єр-міністра з мерами обласних центрів. Всі мери були одностайні, що карантин вихідного дня не продуманий, так само проти нього виступили й лікарі. Про це в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

На часі Рада відмовилась рекомендувати Кабміну скасувати карантин вихідного дня

"Ми думали, що сьогодні, 17 листопада, Верховна Рада дасть імпульс до здорово глузду. Тому що, наприклад, у Львові карантин стосується 50 тисяч мешканців міста – це малий і середній бізнес, працівники культури. Дуже часто це єдиний заробіток, який у них є. Вони годують свої сім'ї, а ми не почули від прем'єра про компенсаторні механізми. Виганяти людей на вулицю? Так вони потім прийдуть на площу і скажуть, що їм нема за що жити", – заявив він.

Ми домовились з прем'єром що в четвер, 19 листопада, буде ще одна розмова, можливо, найдемо певний компроміс,

– зазначив Садовий.

"Якщо бізнес не буде працювати? То за які гроші люди будуть купувати ліки і робити ПЛР-тести, хто їм дасть ті кошти? Хай прем'єр виділить 50 мільйонів в тиждень на Львів, щоб компенсувати для 50 тисячі людей збитки. Тоді можна сідати говорити. Ми виживаємо сам на сам. Ми не маємо підтримки з Києва чи фінансової, чи іншої. Коронавірус не активний з понеділка до п'ятниці, а на вихідні він активний? Це якийсь дитячий садочок", – наголосив Андрій Садовий.

Довідка. Після запровадження карантину вихідного дня в Україні виконком мерії скасував вихідні дні у суботу та неділю для закладів харчування й спортзалів. Однак попри це правоохоронці активно проводили рейди у ресторанах та кафе міста.

Мер Львова сподівається на фінансову підтримку уряду, адже на боротьбу з коронавірусом місто отримує копійки. Та пояснив: "Ми переорієнтували гроші з бюджету – це десь 248 мільйонів гривень, плюс 60 мільйонів дав нам бізнес, це той якого зараз хочуть обмежити в праві заробити собі на життя, держава дала тільки 30 мільйонів. А за які кошти ми будемо проводити кисень, забезпечувати ліжка?".

"Можемо одне сказати – що ми будемо разом з людьми, ми будемо і кількість ліжок збільшувати, і допомагати медикам, і шукати компроміси, щоб малий і середній бізнес працювали, але дотримуючись всіх карантинних правил, аби безпека була на найвищому рівні", – зазначив він.

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

З 14 – 15 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада.

Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу