Договір, який 9 листопада підписала Вірменія, Азербайджан та Росія, стосується припинення військових дій. Як наголосив глава вірменського уряду Нікол Пашинян, обговорення дипломатичного характеру на його батьківщині лише мають розпочатись.

Уряд ще обговорить політичне врегулювання ситуації

Основне обговорення розпочнеться всередині уряду і триватиме дуже довго. Про це Пашинян заявив Громадському телебаченню Вірменії, інформує Інтерфакс-Україна.

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Це документ про припинення військових дій. І це не документ політичного врегулювання. Є терміни, пропозиції (в заяві - ІФ), які повинні інтерпретуватися і отримати політичний зміст,

– наголосив глава уряду.

Пропозицій про денонсацію угоди Пашинян не чув

Пашинян також зазначив, що жодних пропозицій денонсувати угоду щодо Нагірного Карабаху він не чув. Такого начебто не пропонувала опозиція. Розривання угоди, попередив глава уряду, загрожує важкими наслідками.

Головне про підписання угоди щодо Нагірного Карабаху