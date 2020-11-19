Лідерство "слуг народу" на загальнонаціональному рівні зовсім не означає, що вони мають абсолютну більшість в окремих міських радах. Депутати партії – розпорошені у невеликих кількостях у багатьох міськрадах.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив, що він задоволений результатами місцевих виборів. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Молода політична сила

За його словами, "Слуга народу" – молода політична сила.

Це гідний результат для нашої партії, зважаючи на те, що вона з'явилася рік тому,

– зазначив Корнієнко.

На думку нардепа, багато людей здивується тій кількості відповідальних посад, які займуть депутати від "Слуги народу": голови, їхні заступники, секретарі рад, керівники бюджетних комісій.

Коаліції для реалізації задач

"Ми не сприймаємо міські ради як такий політичний орган, де треба створювати політичну коаліцію на довгий час", – сказав Корнієнко. Він ствердив, що є певні комунальні, кадрові та бюджетні задачі. Під кожну з задач формуватимуться коаліції.

Зверніть увагу! За підсумками місцевих виборів у 2020 році, українці обрали майже 40 тисяч депутатів у 1 тисячу 517 місцевих рад. Усі вони представляють 110 політичних сил.

Будівництво партійної системи

Народний депутат запевнив, що механізм партійного будівництва ніхто не скасовував:

є певна структура партії: обласні та районні осередки;

також створять міські або осередки в громадах;

буде система аналізу голосувань.

Робота правоохоронних органів

Також він сказав, що ніхто не скасовував роботу правоохоронних органів. "Слідкувати за моральним обліком наших партійців – наше завдання. А хапати за руку корупціонера – завдання правоохоронної системи", – додав глава партії "Слуга народу".

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Які партії здобули найбільше мандатів на місцевих виборах / Інфографіка 24 каналу