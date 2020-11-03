Судді Конституційного Суду зараз маніпулюватимуть виключно питанням про українську мову. Відтак головною метою цієї конституційної кризи є зіграти на руку Ігорю Коломойському і Віктору Медведчуку.

Саме тому відбувається маніпуляція найбільш емоційними питаннями. Таку думку в ефірі програми "69" на 24 каналі висловила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.

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За її словами, зараз і Коломойському, і Медведчуку вигідно, щоб все суспільство говорило про те, що судді Конституційного Суду скасовують закон про державну мову.

Однак додала, те, що відбувається насправді, є маніпулюючим кроком показування сили від двох конкретних людей, які не хочуть Україні добра.

Конституційна криза грає на руку Коломойському і Медведчуку,

– наголосила Кіра Рудик.

Зверніть увагу! Щодо скасування закону про мову до Конституційного Суду звернувся 51 народний депутат України попереднього скликання. Здебільшого серед цих парламентарів були представники фракції "Опозиційного блоку". Більшість з них – члени фракції ОПЗЖ.

Лідерка партії "Голос" відзначила, що українцям потрібно розуміти – це боротьба не політичних сил між собою, а прихильників "русского мира" зі всіма іншими.

"І тому питання – з якого боку опиниться кожен з нас. Ми, як представники партії "Голос" це знаємо абсолютно точно", – ствердила вона.

І підсумувала, що всі пропоновані рішення партії спрямовані, аби зберегти всі інституції в Україні, які допоможуть і надалі протистояти всім питанням "русского мира" і всім його адептам.