Це грає на руку Коломойському і Медведчуку, – Рудик про конституційну кризу в Україні
Судді Конституційного Суду зараз маніпулюватимуть виключно питанням про українську мову. Відтак головною метою цієї конституційної кризи є зіграти на руку Ігорю Коломойському і Віктору Медведчуку.
Саме тому відбувається маніпуляція найбільш емоційними питаннями. Таку думку в ефірі програми "69" на 24 каналі висловила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.
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За її словами, зараз і Коломойському, і Медведчуку вигідно, щоб все суспільство говорило про те, що судді Конституційного Суду скасовують закон про державну мову.
Однак додала, те, що відбувається насправді, є маніпулюючим кроком показування сили від двох конкретних людей, які не хочуть Україні добра.
Конституційна криза грає на руку Коломойському і Медведчуку,
– наголосила Кіра Рудик.
Лідерка партії "Голос" відзначила, що українцям потрібно розуміти – це боротьба не політичних сил між собою, а прихильників "русского мира" зі всіма іншими.
"І тому питання – з якого боку опиниться кожен з нас. Ми, як представники партії "Голос" це знаємо абсолютно точно", – ствердила вона.
І підсумувала, що всі пропоновані рішення партії спрямовані, аби зберегти всі інституції в Україні, які допоможуть і надалі протистояти всім питанням "русского мира" і всім його адептам.
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