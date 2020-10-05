Голова Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук виступив ініціативою створити нову раду вихідців з Донбасу. Вона має допомагати ТКГ у Мінську. Однак експерти переконані, що поки не бачать перспектив у створенні цієї ради.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Тарас Семенюк. Він думає, що Офіс Президента просто шукає можливості показати, що мінський процес іде.

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Довідка. Рада вихідців з Донбасу – такий собі дорадчий орган, має складатися з людей, які все життя прожили на Донбасі. Проте хто саме входитиме до цієї Ради – поки що невідомо, як і те, як обиратимуть її членів.

На думку політолога, влада хоче показати, що Україна так намагається вихопити ініціативу Російської Федерації. Оскільки вже раніше лунала ініціатива нардепа зі "Слуги народу" Сергія Сивого. Вона закінчилась плачевно.

Пан Єрмак також створював подібну групу. Це списали на те, щоб внести туди представників тамтешньої самопроголошеної влади, хоча Єрмак це заперечував.

Після того, як пішов Фокін теж потрібно було створити щось нове, але це не є новий проєкт. Це імітація роботи, імітація гри,

– зазначив Семенюк.

На його думку, наслідків для практичної реалізації таких груп немає. А основні вимоги мають лягати в певній політичній площині, а ця група не дає конкретних результатів.

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