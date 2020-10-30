Це конфлікт між гілками влади, – фахівець про те, чи можна звільнити всіх суддів КСУ
Президент України Володимир Зеленський пропонує припинити повноваження усіх суддів Конституційного суду. Однак окремим законом їх звільнити не можна і тут є ознаки політичного конфлікту.
А цей президентський проєкт не відповідає проєкту закону Конституції України. Про це в ефірі 24 каналу сказав старший науковий співробітник Інституту держави й права Микола Сірий.
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Про присутній конфлікт
На думку фахівця, у нього викликає занепокоєння, пов'язане з тим, що присутній дуже серйозний конфлікт на рівні влади.
Це найгірший різновид конфлікту, який призводить до важких наслідків для держави й суспільства в цілому. Це не конфлікт КСУ – це конфлікт між гілками влади,
– вважає науковець.
І виходити з цього конфлікту, на його думку, шляхом загострення – не зовсім правильно. І наголосив: "Рішенням парламенту не можна скасувати рішення будь-якого суду, не лише Конституційного. У нього немає повноважень. так само як і давати оцінку рішення суду".
В державному механізмі є багато інструментів, які дозволяють після правильної оцінки змісту конфлікту будувати шляхи виходу з нього, переконаний Сірий. Але при цьому треба швидко приготувати законопроєкт, який вніс би відповідні належні зміни до закону про запобігання корупції.
Чи можна звільнити всіх суддів
"В судовому рішенні, яке зараз в центрі конфлікту, не має мети ліквідувати антикорупційну політику держави й антикорупційне законодавство. Але станом на зараз перед парламентом стоїть одне завдання – повернути дію всіх норм, які визнали неконституційним", – сказав експерт.
І підкреслив, що зараз центрі уваги перебуває довіра до суду. І категорично неприйнятним є ліквідація всього суду і ліквідацію складу суду. Це неприпустима дія.
Щодо окремих суддів – можливі процедури перевірки законності способу життя судді, оскільки вони є рівними перед законом. А відповідальність може бути тільки індивідуальною щодо конкретної особи, якщо є факти порушення закону,
– додав Сірий.
Тому категорично неможливо і недопустимо приймати будь-які політичні рішення щодо всього складу суду. Таке рішення не відповідає демократичним стандартам.
Що відомо про законопроєкт Зеленського
- Раніше КСУ визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях. Після цього Зеленський скликав РНБО та подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".
- Президент пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та таким, яке не буде мати правових наслідків. Зеленський переконаний, що його ухвалили в умовах реального конфлікту інтересів. Крім того, законопроєкт передбачає звільнення суддів КСУ.
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