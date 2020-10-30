Президент України Володимир Зеленський пропонує припинити повноваження усіх суддів Конституційного суду. Однак окремим законом їх звільнити не можна і тут є ознаки політичного конфлікту.

А цей президентський проєкт не відповідає проєкту закону Конституції України. Про це в ефірі 24 каналу сказав старший науковий співробітник Інституту держави й права Микола Сірий.

Важливо Законопроєкт Зеленського щодо КСУ має ознаки конституційного перевороту, – Тупицький

Про присутній конфлікт

На думку фахівця, у нього викликає занепокоєння, пов'язане з тим, що присутній дуже серйозний конфлікт на рівні влади.

Це найгірший різновид конфлікту, який призводить до важких наслідків для держави й суспільства в цілому. Це не конфлікт КСУ – це конфлікт між гілками влади,

– вважає науковець.

І виходити з цього конфлікту, на його думку, шляхом загострення – не зовсім правильно. І наголосив: "Рішенням парламенту не можна скасувати рішення будь-якого суду, не лише Конституційного. У нього немає повноважень. так само як і давати оцінку рішення суду".

В державному механізмі є багато інструментів, які дозволяють після правильної оцінки змісту конфлікту будувати шляхи виходу з нього, переконаний Сірий. Але при цьому треба швидко приготувати законопроєкт, який вніс би відповідні належні зміни до закону про запобігання корупції.

Чи можна звільнити всіх суддів

"В судовому рішенні, яке зараз в центрі конфлікту, не має мети ліквідувати антикорупційну політику держави й антикорупційне законодавство. Але станом на зараз перед парламентом стоїть одне завдання – повернути дію всіх норм, які визнали неконституційним", – сказав експерт.

І підкреслив, що зараз центрі уваги перебуває довіра до суду. І категорично неприйнятним є ліквідація всього суду і ліквідацію складу суду. Це неприпустима дія.

Щодо окремих суддів – можливі процедури перевірки законності способу життя судді, оскільки вони є рівними перед законом. А відповідальність може бути тільки індивідуальною щодо конкретної особи, якщо є факти порушення закону,

– додав Сірий.

Тому категорично неможливо і недопустимо приймати будь-які політичні рішення щодо всього складу суду. Таке рішення не відповідає демократичним стандартам.

Що відомо про законопроєкт Зеленського

Раніше КСУ визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях. Після цього Зеленський скликав РНБО та подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

Президент пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та таким, яке не буде мати правових наслідків. Зеленський переконаний, що його ухвалили в умовах реального конфлікту інтересів. Крім того, законопроєкт передбачає звільнення суддів КСУ.

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