Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що одним з найстрашніших періодів війни на Добасі, крім Іловайського котла, був березень 2014 року. Саме тоді потрібно було підсилювати державний кордон із Росією.

Хомчак розповів про найстрашніший період на війні, крім Іловайська

Українські захисники виконали завдання якісно, але могла бути зовсім інша ситуація. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв'ю "Фактам".

Читайте також Збройні сили готуються до наступу на Донбасі, але ніколи не підуть проти народу, – Хомчак

Хомчак тоді очолював оперативне командування "Південь", зокрема, 93, 92 та 28 бригади.

Військовий розповів, що тоді мобілізацію ще не оголошували, але йому довелося виводити 93 бригаду в Станицю Луганську. В ешелоні їхала "збірна команда": офіцери, контрактники, жінки-військовослужбовці та солдати строкової служби.

Люди усвідомлювали, що це квиток в один кінець, що все дуже серйозно, що після захоплення Криму почнеться війна, але ніхто не розумів її масштабів. Ми не знали, що нас чекає,

– зазначив Хомчак.

Генерал-полковник додав, що коли ешелон дійшов до Станиці Луганської, місцеві жителі закидували його коктейлями Молотова та викрикували неприємні речі. Через це українські військові не змогли розвантажитись і вирушили в Артемівськ. Як зазначив Хомчак, ешелон залишився на базі, але розвантажили його в Куп'янську.

Після цього військові вирушили на кордон з Росією. Хомчак зізнався, що тоді зрозумів: він може більше не побачити їх живими. Головнокомандувач підсумував, що ці військові – герої.

До речі Населення влаштує терор, – Хомчак про дії українців при повномасштабному наступі Росії