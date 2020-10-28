Конституційний суд скасував електронні декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм. Рішення означає скасування е-декларування, скасування повноважень НАЗК, а також відміну конфіскації активів, набутих корупційним шляхом.

Депутат з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин зазначив, що рішення Конституційного суду ухвалили в інтересах ОПЗЖ та країни-агресора Росії. Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу.

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Системна атака ОПЗЖ

За його словами, рішення суду – це лише частина системної атаки на здобутки реформування України з 2014 по 2020 роки, яку здійснює ОПЗЖ в інтересах країни-агресора.

Якщо зірвати реформу, то західний вектор України зупиниться,

– зазначив нардеп.

Він ствердив, що відкритий ринок землі – це неможливість контролювати великі земельні ресурси. Антикорупційна реформа – це виведення чиновників-корупціонерів з тіні на світло, притягнення їх до відповідальності.

Мета нападу

Ярослав Юрчишин наголосив, що однією з головних цілей нападу є антикорупційна реформа. В ОПЗЖ не змогли провести негативні зміни через Верховну Раду та Офіс Президента, тому пішли протоптаним шляхом – через суди. З одного боку, Окружний адмінсуд Києва забороняє Ситнику виконувати повноваження директора НАБУ. З іншого, руйнується одна з вимог безвізу для України – це електронна система декларування.

Політична чутливість

"На жаль, політична чутливість КСУ – це не новина. Згадаймо, як раніше КС дозволив неконституційно балотуватись Леоніду Кучмі на третій термін. Чи як суд став на сторону Януковича, коли він фактично перебрав на себе повноваження, яких він не мав".