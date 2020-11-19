У Державному бюро розслідувань спростовують, що виклик на допити учасників Революції Гідності має політичні мотиви. Активістів Майдану викликали до ДБР у якості свідків. Тим більше, що наразі усі допити призупинені через ситуацію з коронавірусом.

Офіс Генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження за статтею про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Слідчі дії, а саме допити вказаних осіб (учасників Революції Гідності – 24 канал) у якості свідків, зумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у ДБР наголосили: підтвердженням маніпулятивності заяв є те, що через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу тимчасово скасували усі допити. Свідки нібито знали про ще 2 тижні тому.

Що відомо про виклики героїв Майдану до ДБР