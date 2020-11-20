Це напрацювання 7 років, – Чумак прокоментував справи Майдану, про які звітувала Венедіктова
Генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що з початку 2020 року прокурори повідомили про підозру 37 особам через події Революції Гідності. Однак ці справи – це напрацювання не одного року.
Крім цього, ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак вважає, що швидко розслідувати все неможливо, але можна ефективніше. Про це він сказав в ефірі 24 каналу. І додав, що недопрацювань було багато ще до 2020 року.
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Просування розслідувань
Він сказав, що починаючи з 2015 року, прокурори та тодішня влада не були дуже зацікавлені в тому, щоб розслідування щодо Майдану просувалося швидко.
Однак швидко взагалі це неможливо зробити, тому що це потребує кропіткої роботи. Там лише до 10 тисяч свідків по цих справах і до 4 тисяч епізодів, які розслідують,
– зазначив Чумак.
Втім, він вважає, що можна було б зробити все ефективніше за цей час. І наголосив, що у будь-якого керівництва прокуратури завжди була протидія щодо розслідування цих справ. Вже починаючи з 2020 року, розслідування проводив спецпідрозділ Державного бюро розслідувань, бо прокуратура не може бути органом досудового розслідування.
"Напрацювань було багато і ці результати, про які каже Венедіктова – це робота 7 років, які й дають можливості зараз виходити на підозри й направляти справи до суду", – наголосив Чумак.
Загалом у справах є майже 2,5 тисячі людей, що постраждали під час Євромайдану. З них приблизно сотня загиблих, яких згодом назвали Небесною Сотнею.
Про обшуки у музеї Революції Гідності
Ексзаступник генпрокурора вважає, що обшуки, які пройшли 19 листопада у музеї Револіції гідності, – політично налаштовані. Люди, які зараз перебувають на чолі органів хочуть розбурхати суспільство. І всі ці дії – скоординовані.
"Напередодні річниці Майдану проводити всі ці кроки – це нехтувати пам'яттю тих, хто загинув. А також вони ставлять під сумнів результати Майдану", – вважає Чумак.
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