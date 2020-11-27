Кабінет Міністрів України врахував усі правки нардепів, отримані після першого читання та представив проєкт Держбюджету-2021 до повторного розгляду народних обранців. Відповідно до нього, зокрема скоротився дефіцит, який до того складав 270 мільярдів гривень.

Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зауважив, що доходи збільшили на 20 мільярдів, а видатки зменшили на 13 мільярдів. В ефірі 24 каналу він повідомив, що саме так Кабміну вдалось зменшити дефіцит з 270 до 245 мільярдів гривень.

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Нереалістичний бюджет

За його словами, бюджет не може бути реалістичним, якщо в ньому закладені нереалістичні цифри. Зокрема прожитковий мінімум заклали на рівні 2 200 гривень, а реальна цифра – 5 тисяч гривень.

Підвищення пенсій, яке зробили на початку 2020 року, це не бажання чи акція нинішньої влади. Це норма закону 2017 року,

– зазначив Пендзин.

У 2017 році ухвалили новий закон щодо пенсійного забезпечення. Він передбачав, що з 2019 року у квітні почнеться щорічне збільшення пенсій за відповідною формулою: 50% росту середньої зарплати і 50% індексу інфляції.

Сумніви Міжнародного валютного фонду

Експерт відзначив, що у Верховній ствердили, що закінчили переговори з Міжнародним валютним фондом і про все домовилися. Водночас МВФ висловлює великі сумніви з перспективи розвитку економіки країни на 4,5%.

Що буде далі

Обсяг щоденних валютних торгів в Україні становить приблизно 150 – 180 мільйонів доларів. Валютних резервів у Нацбанку України – 26 мільярдів. "Він сам пише правила гри валютного ринку і сам за ними грає. Тобто програти він не може", – він зауважив.

За словами директора економічного дискусійного клубу, наразі валютних резервів Нацбанку вистачить для того, щоб сформувати будь-який курс, який буде потрібний йому й уряду. Він також додав: "Думаю, середньорічний курс наступного року буде трохи більшим – приблизно 29, 4 – 29, 5. Це зроблять для того, щоб дати бюджету додаткові доходи".