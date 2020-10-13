Білоруський опозиціонер та один із головних конкурентів Олександра Лукашенка Віктор Бабарико розповів, як самопроголошений президент розмовляв з ним у СІЗО. Політик наголосив: назвати це діалогом важко.

Про свої враження від зустрічі з Лукашенком Бабарико розповів адвокатам Олександру Пильченку, Наталі Мацкевич і Дмитру Лаєвскому. Про це пише TUT.by.

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Зустріч, що відбулася в суботу, на думку Віктора Бабарико, не можна назвати діалогом. Перш за все тому, що діалог передбачає рівність учасників, але цього не було. Бабарико та інші учасники зустрічі перебувають СІЗО,

– передали слова політика його захисники.

Окрім того, політичні бранці не мають доступу до свіжої інформації, а крім Лукашенка за столом має перебувати широке коло представників громадянського суспільства.

Оскільки всього цього не було, – ніяких домовленостей під час зустрічі досягти не вдалося.

Що ще Бабарико розповів про зустріч

Він вважає, що діалог можливий, але за певних умов, перша з яких – звільнення учасників зустрічі з ув'язнення.

Також Бабарико закликає звільнити інших політичних в'язнів.

За словами захисників, позиція Бабарико не змінилася.

Політик також заявив, що учасники зустрічі не передавали нікому повноважень вести діалог або говорити від їхнього імені.

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Зверніть увагу! Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня завітав до СІЗО, де зустрівся з ув'язненими його режимом опозиціонерами. Розмовляв він з ними 4 години, зокрема, й про те, що протести у країні мають припинитись. Серед учасників бесіди начебто був і чоловік Світлани Тихановської – Сергій Тихановський.



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