Це не діалог: білоруський опозиціонер розповів, як Лукашенко говорив із ним у СІЗО
Білоруський опозиціонер та один із головних конкурентів Олександра Лукашенка Віктор Бабарико розповів, як самопроголошений президент розмовляв з ним у СІЗО. Політик наголосив: назвати це діалогом важко.
Про свої враження від зустрічі з Лукашенком Бабарико розповів адвокатам Олександру Пильченку, Наталі Мацкевич і Дмитру Лаєвскому. Про це пише TUT.by.
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Зустріч, що відбулася в суботу, на думку Віктора Бабарико, не можна назвати діалогом. Перш за все тому, що діалог передбачає рівність учасників, але цього не було. Бабарико та інші учасники зустрічі перебувають СІЗО,
– передали слова політика його захисники.
Окрім того, політичні бранці не мають доступу до свіжої інформації, а крім Лукашенка за столом має перебувати широке коло представників громадянського суспільства.
Оскільки всього цього не було, – ніяких домовленостей під час зустрічі досягти не вдалося.
Що ще Бабарико розповів про зустріч
- Він вважає, що діалог можливий, але за певних умов, перша з яких – звільнення учасників зустрічі з ув'язнення.
- Також Бабарико закликає звільнити інших політичних в'язнів.
- За словами захисників, позиція Бабарико не змінилася.
- Політик також заявив, що учасники зустрічі не передавали нікому повноважень вести діалог або говорити від їхнього імені.
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