Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький прокоментував протести, які виникли у Києві біля будівлі КСУ 30 жовтня. Суддя вважає, що це не революція та не Майдан.

Тупицький вважає, що хтось розуміє, чому зібрались протестувальники, а хтось ні. Однак суддя переконує, що з повагою ставиться до мітингарів. Про це глава КСУ заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Це не Майдан і не революція,

– сказав Тупицький.

Крім того, Тупицький зауважив, що під час революції законом є те, що вимагає суспільство. Проте, за словами глави КСУ, наразі в Україні немає революційної ситуації.

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