Це не Майдан, – глава КСУ про протестувальників біля суду
Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький прокоментував протести, які виникли у Києві біля будівлі КСУ 30 жовтня. Суддя вважає, що це не революція та не Майдан.
Тупицький вважає, що хтось розуміє, чому зібрались протестувальники, а хтось ні. Однак суддя переконує, що з повагою ставиться до мітингарів. Про це глава КСУ заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Це не Майдан і не революція,
– сказав Тупицький.
Крім того, Тупицький зауважив, що під час революції законом є те, що вимагає суспільство. Проте, за словами глави КСУ, наразі в Україні немає революційної ситуації.
Чому українці протестували біля Конституційного Суду
- Українці вийшли на мітинг до будівлі суду через рішення КСУ про скасування покарання за брехню в деклараціях чиновників.
- На протест зібрались близько сотні протестувальників. Мітингарі тримали плакати та палили димові шашки. Однак ніхто з КСУ не вийшов до демонстрантів.
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