Ці місця світу не знайти в туристичному путівнику: вражаюча підбірка
Світ настільки великий і має так багато цікавих місць, що не стане жодної відпустки, щоб усе побачити. Ми розкажемо і покажемо дивовижні місця, які точно не залишать вас байдужими.
Редакція 24 каналу зібрала нетуристичні місця, які варто побачити!
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Дивовижні місця
Велика мечеть Дженне
Багато архітекторів вважають, що це один із найбільших досягнень судано-сахельського архітектурного стилю. Вона розташована в місті Дженне, Малі, поруч є також ріка Бані.
Перша мечеть була збудована близько XIII століття, але ця саманна будівля датується 1907 роком. Щодо дизайну, стіни Великої мечеті складені з висушених на сонці земляних цеглин, які скріплені розчином на основі пуску та землі. Також вони вкриті штукатуркою і прикрашені пучками палиць з пальми.
Мечеть вважається проривом у судано-сахельському архітектурному стилю / Фото dobremisto.com.com.ua
Чанд Баорі
А це ступінчастий колодязь, який побудований був між IX і XI століттями біля храму. Стародавній колодязь розташований у містечку Абханері, і вважається одним із найглибших східчастих колодязів в Індії.
Чанд Баорі збудували за наказом Раджі Чанда, між 800 і 900 років нашої ери. Коли будівлю завершили, її присвятили богині радості і щастя Харшат Мата.
Чанд Баорі – ступінчастий колодязь / Фото dobremisto.com.com.ua
Старий міст, Боснія і Герцеговина
Цей міст прокладений через річку Неретву, і розташований у місті Мостар (Боснія та Герцеговина). Старий міст побудували у 1560 роках. Згодом був зруйнований і відновлений уже у 2004 році.
Дивовижний міст / Фото wikipedia
Форт Кумбалгарх
Кріпосні стіни, які розташовані в штаті Раджастхан, Індія, називають Великою Індійською стіною. Потужна військова споруда розташована в 84 кілометрах на північ від Удайпур в мальовничій місцевості на висоті 1050 метрів.
Форт неодноразово брали в облогу різні армії, але захопити його вдалося лише один раз - імператору Акбару в 1576 році.
Форт Кумбалгарх / Фото dobremisto.com
Деравар
У пустелі Тар, яка розташована на північному заході Індії та південному сході Пакистану, є фортеця, яка має периметр 1,5 тисячі метрів. А висота її стін понад 30 метрів.
Перша фортеця на цьому місці була зведена раджами Джайсалмера. Нинішня споруда закладена набобом Бахавалпура в 1733 році.
У фортеці є мармурова мечеть й усипальниця наваба з роду Аббасі.
Могутній Деравар / Фото dobremisto.com.com.ua
Драконові дерева на острові Сокотра
Сокотра у Ємені – це невеликий архіпелаг з 4 островів і 2 скель. Ця місцевість відома своєю флорою, а особливо Сокотрійське драконове дерево.
Дерево має червоний сік ("драконова кров"), яку люди в давнину використовували в медицині, а також як фарбу для тканин.
"Драконова кров" з дерева використовували раніше в медицині / Фото tripmydream.ua