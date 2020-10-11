Світ настільки великий і має так багато цікавих місць, що не стане жодної відпустки, щоб усе побачити. Ми розкажемо і покажемо дивовижні місця, які точно не залишать вас байдужими.

Редакція 24 каналу зібрала нетуристичні місця, які варто побачити!

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Дивовижні місця

Велика мечеть Дженне

Багато архітекторів вважають, що це один із найбільших досягнень судано-сахельського архітектурного стилю. Вона розташована в місті Дженне, Малі, поруч є також ріка Бані.

Перша мечеть була збудована близько XIII століття, але ця саманна будівля датується 1907 роком. Щодо дизайну, стіни Великої мечеті складені з висушених на сонці земляних цеглин, які скріплені розчином на основі пуску та землі. Також вони вкриті штукатуркою і прикрашені пучками палиць з пальми.



Мечеть вважається проривом у судано-сахельському архітектурному стилю / Фото dobremisto.com.com.ua

Чанд Баорі

А це ступінчастий колодязь, який побудований був між IX і XI століттями біля храму. Стародавній колодязь розташований у містечку Абханері, і вважається одним із найглибших східчастих колодязів в Індії.

Чанд Баорі збудували за наказом Раджі Чанда, між 800 і 900 років нашої ери. Коли будівлю завершили, її присвятили богині радості і щастя Харшат Мата.



Чанд Баорі – ступінчастий колодязь / Фото dobremisto.com.com.ua

Старий міст, Боснія і Герцеговина

Цей міст прокладений через річку Неретву, і розташований у місті Мостар (Боснія та Герцеговина). Старий міст побудували у 1560 роках. Згодом був зруйнований і відновлений уже у 2004 році.



Дивовижний міст / Фото wikipedia

Форт Кумбалгарх

Кріпосні стіни, які розташовані в штаті Раджастхан, Індія, називають Великою Індійською стіною. Потужна військова споруда розташована в 84 кілометрах на північ від Удайпур в мальовничій місцевості на висоті 1050 метрів.

Форт неодноразово брали в облогу різні армії, але захопити його вдалося лише один раз - імператору Акбару в 1576 році.



Форт Кумбалгарх / Фото dobremisto.com

Деравар

У пустелі Тар, яка розташована на північному заході Індії та південному сході Пакистану, є фортеця, яка має периметр 1,5 тисячі метрів. А висота її стін понад 30 метрів.

Перша фортеця на цьому місці була зведена раджами Джайсалмера. Нинішня споруда закладена набобом Бахавалпура в 1733 році.

У фортеці є мармурова мечеть й усипальниця наваба з роду Аббасі.



Могутній Деравар / Фото dobremisto.com.com.ua

Драконові дерева на острові Сокотра

Сокотра у Ємені – це невеликий архіпелаг з 4 островів і 2 скель. Ця місцевість відома своєю флорою, а особливо Сокотрійське драконове дерево.

Дерево має червоний сік ("драконова кров"), яку люди в давнину використовували в медицині, а також як фарбу для тканин.