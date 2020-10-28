Рішення Конституційного суду України щодо недостовірного декларування ухвалили в умовах конфліктів інтересів. Однак найцікавішими у цій історії є передумови.

За словами представника президента в Конституційному суді Федора Веніславського, звернення про подання народних депутатів про неконституційність окремих положень закону, кримінального кодексу і так далі надійшло лише 4 серпня 2020 року, вже 8 вересня КСУ відкрив конституційне провадження і призначив розгляд цієї справи на 8 жовтня. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

До слова З'явився текст скандального рішення КСУ: деталі

"При чому до вечора 26 жовтня взагалі нікому не було відомо, що мало розглядатись це питання, були внесені зміни до порядку денного КСУ і 27 жовтня почався розгляд, а вкінці дня судді ухвалили рішення. Тому говорити про якийсь тиск з боку НАЗК чи окремих політичних сил взагалі нема жодних правових підстав. Є очевидне нехтування суддями КСУ багатьох положень закону і це викликає щонайменше цілу низку запитань", – пояснив Веніславський.

Чи перезапустять КСУ і що буде зі судовою реформою

Він пояснив, що треба розмежувати судову реформу і перезапуск Конституційного суду. Та додав: "Перезапустити КСУ немає правових механізмів ні президент, ні Рада. Тому що вичерпний перелік підстав дострокового припинення повноважень суддів КСУ закріплено в Конституції України, тому закон їх лише дублює. Тому без внесення змін до Конституції України перезавантажити КСУ, в принципі, неможливе. А це достатньо тривалий шлях, який потребує самого висновку КСУ".

Хто може вплинути на КСУ

За словами представника Зеленського, тут має бути оцінка правоохоронних органів. Якщо в діях суддів КСУ мають місце ознаки кримінальних правопорушень, то мають бути відповідні реакції правоохоронних органів.

"Інших механізмів вплинути на КСУ, мається на увазі з погляду усунення тих суддів, які явно мають конфлікт інтересів і діють в цих умовах, ні президент, ні Рада не може", – сказав Федір Веніславський.

Довідка. 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд скасував, зокрема, статтю Кримінального кодексу про декларування неправдивої інформації. Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність суддям за неперевірені дані у деклараціях чиновників.