Це нехтування законом, – представник Зеленського сказав, хто може вплинути на КСУ
Рішення Конституційного суду України щодо недостовірного декларування ухвалили в умовах конфліктів інтересів. Однак найцікавішими у цій історії є передумови.
За словами представника президента в Конституційному суді Федора Веніславського, звернення про подання народних депутатів про неконституційність окремих положень закону, кримінального кодексу і так далі надійшло лише 4 серпня 2020 року, вже 8 вересня КСУ відкрив конституційне провадження і призначив розгляд цієї справи на 8 жовтня. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.
До слова З'явився текст скандального рішення КСУ: деталі
"При чому до вечора 26 жовтня взагалі нікому не було відомо, що мало розглядатись це питання, були внесені зміни до порядку денного КСУ і 27 жовтня почався розгляд, а вкінці дня судді ухвалили рішення. Тому говорити про якийсь тиск з боку НАЗК чи окремих політичних сил взагалі нема жодних правових підстав. Є очевидне нехтування суддями КСУ багатьох положень закону і це викликає щонайменше цілу низку запитань", – пояснив Веніславський.
Чи перезапустять КСУ і що буде зі судовою реформою
Він пояснив, що треба розмежувати судову реформу і перезапуск Конституційного суду. Та додав: "Перезапустити КСУ немає правових механізмів ні президент, ні Рада. Тому що вичерпний перелік підстав дострокового припинення повноважень суддів КСУ закріплено в Конституції України, тому закон їх лише дублює. Тому без внесення змін до Конституції України перезавантажити КСУ, в принципі, неможливе. А це достатньо тривалий шлях, який потребує самого висновку КСУ".
Хто може вплинути на КСУ
За словами представника Зеленського, тут має бути оцінка правоохоронних органів. Якщо в діях суддів КСУ мають місце ознаки кримінальних правопорушень, то мають бути відповідні реакції правоохоронних органів.
"Інших механізмів вплинути на КСУ, мається на увазі з погляду усунення тих суддів, які явно мають конфлікт інтересів і діють в цих умовах, ні президент, ні Рада не може", – сказав Федір Веніславський.