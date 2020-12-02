Україна не встигне отримати гроші від Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року. На думку заступника голови правління Нацбанку Дмитра Сологуба, Київ може теоретично прийняти місію МВФ до 23 грудня.

Грошей від МВФ у поточному році офіційний Київ не встигає отримати . Про це Сологуб розповів в інтерв'ю Liga.net.

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Календарно – так. Це практично неможливо,

– сказав Сологуб.

У МВФ оцінюватимуть прогрес у ключових питаннях

Щодо того, чи може Україна прийняти місію Фонду, тут заступник очільника НБУ назвав кілька ключових моментів. Все залежить від того, як у МВФ оцінять прогрес в основних питаннях:

Бюджет-2021.

Антикорупційна політика.

Незалежність Національного банку.

"Цього року ми чекаємо онлайн-місію, а це означає, що їм буде легше організуватись. Якби мовилось про фізичний приїзд до України, було б менше часу", – наголосив Сологуб.

Банкір вважає, що в умовах дистанційного варіанту, час є до 23 грудня.

У бюджеті потрібно зазначити реалістичні доходи

Головний пункт, який непокоїв МВФ, – це те, аби бюджет до другого читання був погоджений з Фондом. Окрім дефіциту необхідні реалістичні доходи.

Я, наприклад, не уявляю, звідки можуть взятись 24 мільярди гривень додаткового прибутку НБУ за 35 днів до кінця року. Не можна перераховувати те, чого нема,

– наголосив заступник голови НБУ.

Україна має вести адекватну бізнес-діяльність

Щодо антикорупційного блоку, то найбільше МВФ цікавлять три моменти:

Незалежність НАБУ.

Реформи Вищої ради правосуддя.

Останні рішення Конституційного Суду щодо НАЗК.

Там (в угоді щодо співпраці з МВФ – 24 канал) прописні певні параметри, але, окрім того, за замовчуванням розуміється, що позичальник буде вести нормальну бізнес-діяльність. Не прописуватиме ж кредитор в угоді, що позичальник, умовно, не повинен яхту купувати,

– резюмував Сологуб.

Усі програми з Україною МВФ будує на основі того, що Київ будує нормальну антикорупційну інфраструктуру і нормальне корпоративне управління НБУ. Ще один важливий момент – фіскальна політика.

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Це цікаво! Дмитро Сологуб у НБУ з 2014 року відповідає за блок монетарної політики. У жовтні 2020 року Рада правління НБУ висловила недовіру та догану Сологубу та ще одній заступниці голови регулятора Катерині Рожковій. Контракт з Нацбанком у Сологуба закінчується у липні 2021 року.