Це підстава для призупинення безвізу: з'явилась неофіційна реакція ЄС на рішення КСУ
В Євросоюзі занепопоєні рішеннями Конституційного суду щодо скасування е-декларування. Це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму для України.
Таку інформацію оприлюднила "Європейська правда" із посиланням на лист посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем'єра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. За даними дипломатів, це фактично неофіційна реакція Євросоюзу на скандальне рішення КСУ.
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Механізми призупинення дії безвізу для України
Одним із офіційних приводів для запуску механізму призупинення дії безвізу є відхід третьої держави (наприклад України) від критеріїв, внаслідок виконання яких було запроваджено безвіз.
У листі вказується, що незалежність та інституційна стійкість антикорупційної інфраструктури є критерієм досягнення низки короткострокових та стратегічних цілей у відносинах з ЄС. Серед них:
- Збереження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС;
- Співпраця з МВФ, що є передумовою отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро;
- Інтеграція до енергетичного ринку ЄС (мовиться про незалежність НКРЕКП);
- Поширення на Україну режиму внутрішнього ринку у сфері телекомунікацій, укладення угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг (незалежність НКРЗІ);
- Інтеграція до єдиного цифрового ринку (незалежність Національного офісу інтелектуальної власності), тощо.
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В Євросоюзі наголосили, що питання боротьби з корупцією є пріоритетним на порядку денному реформ в Україні. Натомість ухвалені КСУ та Окружним адміністративним судом міста Києва рішення викликають у ЄС лише тривогу.
Коротко про скандальне рішення Конституційного суду
- 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за неправдиві дані в деклараціях. Також судді скасували право НАЗК перевіряти декларації чиновників і виявляти конфлікт інтересів.
- Згодом в НАЗК оголосили, що закривають відкритий доступ до реєстру електронних декларацій чиновників. Схоже реєстр декларування не працюватиме, доки Рада не ухвалить новий закон, яким надасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію.
- В МЗС України вже попередили, що рішення КСУ завдало серйозного удару по відносинах України із Заходом. Зокрема, це стосується й питання безвізового режиму.