В Євросоюзі занепопоєні рішеннями Конституційного суду щодо скасування е-декларування. Це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму для України.

Таку інформацію оприлюднила "Європейська правда" із посиланням на лист посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем'єра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. За даними дипломатів, це фактично неофіційна реакція Євросоюзу на скандальне рішення КСУ.

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Механізми призупинення дії безвізу для України

Одним із офіційних приводів для запуску механізму призупинення дії безвізу є відхід третьої держави (наприклад України) від критеріїв, внаслідок виконання яких було запроваджено безвіз.

У листі вказується, що незалежність та інституційна стійкість антикорупційної інфраструктури є критерієм досягнення низки короткострокових та стратегічних цілей у відносинах з ЄС. Серед них:

Збереження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС;

поїздок громадян України до ЄС; Співпраця з МВФ, що є передумовою отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро ;

; Інтеграція до енергетичного ринку ЄС (мовиться про незалежність НКРЕКП);

Поширення на Україну режиму внутрішнього ринку у сфері телекомунікацій, укладення угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг (незалежність НКРЗІ);

Інтеграція до єдиного цифрового ринку (незалежність Національного офісу інтелектуальної власності), тощо.

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В Євросоюзі наголосили, що питання боротьби з корупцією є пріоритетним на порядку денному реформ в Україні. Натомість ухвалені КСУ та Окружним адміністративним судом міста Києва рішення викликають у ЄС лише тривогу.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО 29 жовтня. Під час зустрічі, ймовірно, обговорюватимуть скандальне рішення КСУ щодо скасування е-декларування та реакцію на нього.



За словами глави держави, зараз необхідна негайна та жорстка оцінка рішень Конституційного суду. Він натякнув, що дії суддів стають дедалі небезпечнішими для українського суспільства.

Коротко про скандальне рішення Конституційного суду