Парламентську асамблею Ради Європи неприємно здивував вихід Росії з переговорів з Нідерландами та Австралією щодо катастрофи MH17. Про те, що перемовин більше не буде, у Москві заявили 15 жовтня.

Діалог треба продовжити, – ПАРЄ

Відповідну заяву ПАРЄ поширив румунський парламентар Тітус Корцелян – доповідач щодо притягнення до відповідальності за збиття літака над Донбасом. Про це повідомляє Укрінформ.

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Вихід Росії із тристоронніх переговорів є поганим сигналом, насамперед для родин жертв. Заради їхніх інтересів діалог повинен бути продовжений,

– сказав депутат.

Що відомо про вихід Росії з консультацій

Зазначимо, що 15 жовтня Росія повідомила про те, що більше не братиме участь у консультаціях щодо розслідування з Австралією та Нідерландами. У Москві наголосили, що сенсу у цьому не бачать, адже справа вийшла "упереджена, політизована та поверхнева".

На цю заяву одразу відреагували у Європі. Зокрема, очільник МЗС Нідерландів Стеф Блок виловив жаль щодо такого рішення. Закликали Москву продовжити консультації і лідери країн ЄС.

Як на рішення Росії відреагували в Україні? Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що така заява Москви – це "промовисте свідчення страху". Щодо Києва, то він завжди готовий співпрацювати у розслідуванні.

Важливо! Малазійський літак рейсу MH17 збили над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року. Загинули 298 осіб. Авіакатастрофу розслідує міжнародна слідча група.

У справі 4 підозрюваних:

так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін;

генерал, а тоді ще полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський;

підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов;

Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Авіакатастрофа рейсу MH-17: головне / Інфографіка 24 каналу