Це – поганий сигнал: у ПАРЄ розчаровані рішенням Росії покинути переговори щодо MH17
Парламентську асамблею Ради Європи неприємно здивував вихід Росії з переговорів з Нідерландами та Австралією щодо катастрофи MH17. Про те, що перемовин більше не буде, у Москві заявили 15 жовтня.
Діалог треба продовжити, – ПАРЄ
Відповідну заяву ПАРЄ поширив румунський парламентар Тітус Корцелян – доповідач щодо притягнення до відповідальності за збиття літака над Донбасом. Про це повідомляє Укрінформ.
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Вихід Росії із тристоронніх переговорів є поганим сигналом, насамперед для родин жертв. Заради їхніх інтересів діалог повинен бути продовжений,
– сказав депутат.
Що відомо про вихід Росії з консультацій
Зазначимо, що 15 жовтня Росія повідомила про те, що більше не братиме участь у консультаціях щодо розслідування з Австралією та Нідерландами. У Москві наголосили, що сенсу у цьому не бачать, адже справа вийшла "упереджена, політизована та поверхнева".
На цю заяву одразу відреагували у Європі. Зокрема, очільник МЗС Нідерландів Стеф Блок виловив жаль щодо такого рішення. Закликали Москву продовжити консультації і лідери країн ЄС.
Як на рішення Росії відреагували в Україні?Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що така заява Москви – це "промовисте свідчення страху". Щодо Києва, то він завжди готовий співпрацювати у розслідуванні.
Авіакатастрофа рейсу MH-17: головне / Інфографіка 24 каналу