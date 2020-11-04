Це маніпуляція в земельній реформі, – очільник Держгеокадастру про проєкт рішення КСУ
Конституційний Суд України оприлюднив проєкт рішення, у якому фактично запропонував згорнути ринок землі. У ньому йдеться про те, що суб’єктом права власності на землю є винятково народ України.
Проєкт рішення КСУ – абсолютне порушення будь-яких норм та правил. Це повідомив очільник Держгеокадастру Роман Лещенко в ефірі 24 каналу.
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Суперечливі трактування
За його словами, у проєкті є значна кількість суперечливих трактувань, які абсолютно не відповідають чинній редакції Конституції України.
Ми вважаємо, що це провокація. Оприлюднення проєкту рішення окремим суддею КСУ – це порушення всіх принципів судового розгляду такої категорії справи. Найголовніше – це своєрідна спроба маніпуляції в земельній реформі,
– зазначив Лещенко.
Порушення у рішенні проєкту
Він ствердив, що чинний суддя КСУ, ексдепутат, який представляв політичну партію "Батьківщина" оприлюднив проєкт рішення до моменту розгляду питання.
"Те, що зазначено в цьому проєкті на 50 сторінок суперечить головному документу України. Суддя забув зазначити, що норми Конституції українського права власності поширюється не тільки на державну, а й на приватну і комунальну власність", – сказав очільник Держгеокадастру.
Також він додав, що незабаром у Держгеокадастрі оприлюднять позицію голови й покажуть у 50-текстовому рішення суперечність тлумачення норм Конституції. Адже якщо КСУ звужує її норми і тлумачить її в такий специфічний спосіб, то це не що інше, як підміна головного документа України.
Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу
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