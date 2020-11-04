Конституційний Суд України оприлюднив проєкт рішення, у якому фактично запропонував згорнути ринок землі. У ньому йдеться про те, що суб’єктом права власності на землю є винятково народ України.

Проєкт рішення КСУ – абсолютне порушення будь-яких норм та правил. Це повідомив очільник Держгеокадастру Роман Лещенко в ефірі 24 каналу.

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Суперечливі трактування

За його словами, у проєкті є значна кількість суперечливих трактувань, які абсолютно не відповідають чинній редакції Конституції України.

Ми вважаємо, що це провокація. Оприлюднення проєкту рішення окремим суддею КСУ – це порушення всіх принципів судового розгляду такої категорії справи. Найголовніше – це своєрідна спроба маніпуляції в земельній реформі,

– зазначив Лещенко.

Нагадаємо. Раніше очільник Держгеокадастру Роман Лещенко запевнив, що земельна реформа невідворотна і жодне рішення КСУ не зможе її зупинити.

Порушення у рішенні проєкту

Він ствердив, що чинний суддя КСУ, ексдепутат, який представляв політичну партію "Батьківщина" оприлюднив проєкт рішення до моменту розгляду питання.

"Те, що зазначено в цьому проєкті на 50 сторінок суперечить головному документу України. Суддя забув зазначити, що норми Конституції українського права власності поширюється не тільки на державну, а й на приватну і комунальну власність", – сказав очільник Держгеокадастру.

Також він додав, що незабаром у Держгеокадастрі оприлюднять позицію голови й покажуть у 50-текстовому рішення суперечність тлумачення норм Конституції. Адже якщо КСУ звужує її норми і тлумачить її в такий специфічний спосіб, то це не що інше, як підміна головного документа України.

Зверніть увагу! Проти земельної реформи активно виступали Віктор Медведчук, Ігор Коломойський та Юлія Тимошенко.

Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу