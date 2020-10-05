Народні депутати надіслали подання до Конституційного суду з проханням визнати неконституційним створення Вищого антикорупційного суду. Це вже не перша атака на незалежні антикорупційні структури.

Юристка центру протидії корупції Олена Щербан вважає, що можна порівняти це подання і подання в НАБУ. Тоді були певні неконституційні положення, але вони не тягнули за собою визнання знищення цілої інституції. Але немає жодного положення закону, яке можна було б поставити під сумнів щодо Антикорупційного суду. Про це вона заявила в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі.

До теми Посіпаки Коломойського атакують Антикорупційний суд: вони підмінили 2 поняття

Проте депутати, які ініціювали це подання говорять про якісь "особливості" суду. Але це безглузда аргументація. Його юрисдикція набагато ширша, навіть за НАБУ, і користується тими самими правилами, що й інші суди,

– наголосила Щербан.

Їй хочеться сподіватися на здоровий глузд Конституційного суду. Але є певні застереження.

Це сигнал для самого Антикорупційного суду,

– наголосила Щербан.

Що зробив Антикорупційний суд?

І вона розповіла про його особливості. А саме: він почав виносити вироки щодо топкорупціонерів, загалом вже є 12 тюремних вироків.

"На сьогодні Антикорупційний суд розглядає санкції: дає дозвіл на обшуки топпосадовців, зокрема і взяття під варту чи дозвіл на доступ до документів. І цього всі бояться", – наголосила Щербан.

Також вона підсумувала, що у цьому випадку чітко прослідковується потенційний і реальний конфлікт інтересів.

Дивіться повний випуск програми "Є питання" на 24 каналі: