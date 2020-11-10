Карантин вихідного дня – це певний сигнал про локдаун, однак це вказує й на те, що обмеження не стосуються усіх сфер. Водночас карантинні заходи є межею розуміння того, що далі випробовувати систему на стійкість майже неможливо.

Більшість країн вдалися до відповідних кроків, провівши перемовини з бізнесом. Про це в ефірі програми "6/9" на 24 каналі розповіла ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Вона зазначила, що охорона здоров'я, епідеміологія та біобезпека є найважливішими факторами для життя в країні. Якщо влада не може забезпечити біобезпеку громадян, то з держави не лише всі виїдуть, а й буде порушено питання смертності, вважає Скалецька.

Гарантії для бізнесу

Колишня міністерка охорони здоров'я зазначила, що навесні багато підприємців не мали жодного доходу та підтримки. Однак вона переконана, що якщо зараз вдатися до такого ж локдаун, але надати певні гарантії бізнесу – тоді карантин будуть зовсім по-іншому сприймати. Позиція держави завжди стосується інтересів великої кількості різних груп, наголосила Зоряна Скалецька.

З 40 мільйонів українців, 11 – пенсіонери, зокрема є й люди, які мають інші соціальні виплати. Тобто є лише невелика кількість підприємців, які самостійно годують свої сім'ї, тому йде мова про меншу кількість тих, кого треба підтримати,

– розповіла ексміністерка.

Також вона зазначила, що в Україні є процес децентралізації, який вказує на те, що влада на місцях має досить великий вплив. Якщо вони вважають, що карантин та біобезпека важливіша, ніж бізнес, який формує їхній бюджет – це буде їхній вибір, переконана Зоряна Скалецька.

Довідка. В уряді анонсували запровадження карантину вихідного дня. Відповідні обмеження можуть почати діяти з 14 листопада. Згідно з інформацією, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та АЗС. Роботу громадського транспорту не зупинятимуть.