В Євросоюзі вважають останнє рішення Конституційного суду підставою для призупинення безвізу. Однак віцепрем'єрка Ольга Стефанішина сподівається, що до запуску процедури скасування безвізу не дійде.

Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс визнав, що рішення КСУ – це не те, що очікували від України та Конституційного суду. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

До теми Повертаємось у минуле завдяки КСУ: то безвіз з ЄС все?

Він зазначив, що суд повинен своєю діяльністю опиратися на верховенство права, а не на вміст своїх кишень.

Я б назвав це рішення стрибком назад, в минуле,

– зазначив Ауштрявічюс.

За його словами, рішення потрібно змінити і знайти йому альтернативу. Адже воно суперечить цінностям Євросоюзу: довірі, систематичності та орієнтації на майбутнє.

Ганебне рішення КСУ

Депутат від Європарламенту сказав, що рішення КСУ – повністю ганебне. Його потрібно змінити на більш конституційне, правове та політичне.

"Я надіюсь, що Зеленський створить коаліцію всіх політичних прогресивних сил та інституцій України, які турбуються про майбутнє України, а не тільки про неофіційні доходи деяких суддів і політиків", – зазначив Ауштрявічюс.

Боротьба минулого і майбутнього

Він також додав, що в Україні бореться минуле з майбутнім. Минуле хоче завдяки людям та рівності між ними створити собі краще майбутнє. Але воно – не європейське.

"Ми зробимо все можливе, щоб розпочати діалог з Україною", – сказав експерт.