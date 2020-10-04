Європейський союз вважає, що вимоги Білорусі, щоб Польща та Литва відкликала своїх послів з країни – необґрунтовані. У Білорусі ще хотіли, аби країни скоротили дипломатичний штат посольств, однак такі заяви "викликали жаль" в Брюсселі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що це суперечить логіці діалогу і лише додатково ізолює владу в Мінську.

Цікаво Литва і Польща відмовилися відкликати своїх послів з Білорусі: деталі суперечки

Боррель сказав, що такі спроби Білорусі атакувати певні держави-члени ЄС не призведуть до ослаблення єдності Євросоюзу.

Це було чітко підтверджено Європейською Радою 1 жовтня, коли всі члени ЄС закликали білоруську влади припинити насильство та репресії, звільнити всіх затриманих і політичних в'язнів, поважати свободу ЗМІ та громадянське суспільство та розпочати всеохоплюючий національний діалог,

– зауважив Боррель.

Він додав, що ЄС продовжує підтримувати демократичне право білоруського народу обирати свого президента. Для цього потрібно провести нові вільні і чесні вибори без зовнішнього втручання.

Довідка. Офіційний Мінськ очікував, що сусідні Польща та Литва скоротять свій дипкорпус у Білорусі. Однак глави МЗС цих країн відмовились це робити. Вони переконані, що такі "канали зв'язку" повинні бути збережені.